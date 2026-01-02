Giá dầu thế giới đi ngang trong phiên đầu năm 2026

Sau một năm 2025 đầy biến động với mức giảm mạnh nhất kể từ đại dịch 2020, giá dầu thế giới bước vào năm 2026 trong trạng thái ổn định, khi thị trường dồn sự chú ý vào cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các liên minh, còn gọi là OPEC+, và những căng thẳng địa chính trị mới phát sinh.

Mở cửa phiên giao dịch chính thức đầu tiên của năm 2026, giá dầu Brent Biển Bắc ghi nhận sự giằng co nhẹ, đóng cửa dưới ngưỡng 61 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) duy trì giao dịch trên ngưỡng 57 USD/thùng.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này là cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/1 của các thành viên chủ chốt trong liên minh OPEC+, dẫn đầu là Saudi Arabia và Nga. Giới quan sát dự báo liên minh này sẽ tiếp tục giữ nguyên quyết định - đã được đưa ra từ tháng 11/2025 - về việc tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng nhằm bảo vệ giá trước nguy cơ dư thừa.

Năm 2025 vừa qua, giá dầu đã bốc hơi khoảng 20% giá trị do lo ngại về tình trạng cung vượt cầu toàn cầu, khi sản lượng từ các quốc gia ngoài OPEC+ tăng mạnh. Đáng chú ý, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đưa ra dự báo đáng ngại về tình trạng thặng dư khoảng 3,8 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2026.

Địa chính trị đang trở thành "bệ đỡ" ngắn hạn cho giá dầu. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh chiến dịch siết chặt xuất khẩu dầu của Venezuela bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt với một số công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục, cùng các tàu chở dầu bị cáo buộc lách lệnh cấm vận.

Cùng thời điểm, Nga và Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cảng biển của nhau tại Biển Đen trong kỳ nghỉ năm mới, gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, trong đó có một nhà máy lọc dầu.

Theo ông Robert Rennie, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và carbon tại Ngân hàng Westpac, các yếu tố địa chính trị có thể hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng trong quý 1/2026, giá dầu nhiều khả năng vẫn chịu áp lực giảm do lo ngại dư cung, cũng như khả năng xuất hiện những tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Liên quan đến căng thẳng quanh vấn đề Venezuela, theo tờ New York Times, Nga đã gửi yêu cầu ngoại giao chính thức đề nghị Mỹ chấm dứt việc truy đuổi một tàu chở dầu đang trên đường thu gom dầu cho Venezuela. Con tàu mang tên Bella 1, khởi hành từ Iran, hiện được cho là đang bị Tuần duyên Mỹ truy đuổi trên Đại Tây Dương./.

Giá dầu thế giới khép lại năm 2025 với mức giảm hàng năm sâu nhất kể từ 2020 Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm, giá dầu WTI xuống còn 57,42 USD/thùng trong khi thị trường đối mặt với các rủi ro địa chính trị và tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng trầm trọng.