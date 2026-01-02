Hà Tĩnh: Thi công dự án hồ Kẻ Gỗ xuyên kỳ nghỉ lễ, nỗ lực về đích đúng hẹn

Tại công trường hợp phần đầu mối thuộc Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh) trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.

Trên đại công trường thủy lợi lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị làm việc liên tục, bám sát từng hạng mục với quyết tâm giữ vững tiến độ thi công.

Tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ

Những ngày đầu năm 2026, trên công trường hồ Kẻ Gỗ, tiếng động cơ máy xúc, máy ủi, trạm trộn bê tông vẫn vang đều. Các mũi thi công được bố trí khoa học, làm việc theo ca, kíp để tận dụng tối đa quỹ thời gian và điều kiện thời tiết thuận lợi.

Việc duy trì thi công xuyên ngày nghỉ lễ được các nhà thầu xác định là giải pháp quan trọng nhằm bù đắp tiến độ, nhất là khi dự án từng bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt mưa lớn kéo dài.

Gác lại kế hoạch sum họp cùng gia đình, anh Nguyễn Văn Thiên ở lại công trường hồ Kẻ Gỗ trong suốt kỳ nghỉ lễ. Với anh và nhiều công nhân khác, việc bám công trường xuyên Tết Dương lịch không phải là lựa chọn dễ dàng, song đây là trách nhiệm chung để công trình sớm hoàn thành đúng kế hoạch.

Hiện tiến độ hạng mục tràn xả lũ mới đang đáp ứng yêu cầu đề ra. (Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN)

Theo ghi nhận, tại khu vực tràn xả lũ và thân đập, các tổ đội thi công đã tăng cường nhân lực, huy động thêm máy móc, tổ chức làm việc nhiều ca trong ngày. Những hạng mục quan trọng được ưu tiên triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Trên công trường, tinh thần làm việc khẩn trương thể hiện rõ ở việc các nhà thầu bố trí thi công “3 ca, 4 kíp”, duy trì nhịp độ liên tục cả ngày lẫn đêm. Theo các đơn vị thi công, đây là giai đoạn then chốt, cần tranh thủ thời tiết ổn định để đẩy nhanh khối lượng công việc đã bị chậm trước đó.

Anh Nguyễn Văn Thiên, công nhân Công ty cổ phần xây dựng 47, cho biết:“Anh em làm 3 ca, 4 kíp, thông ngày, thông đêm để đảm bảo tiến độ. Dù là ngày nghỉ lễ nhưng công việc còn nhiều, nên mọi người thống nhất ở lại làm việc.”

Không chỉ công nhân trực tiếp thi công, đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cũng túc trực thường xuyên tại công trường để giám sát chất lượng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, nhất là trong điều kiện làm việc kéo dài nhiều giờ liên tục.

Ông Trần Tấn Trung, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần xây dựng 47, cho biết thời tiết thời gian gần đây tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ: “Công trường đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp xuyên Tết, xuyên lễ để lấy lại tiến độ đã bị chậm. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra.”

Nỗ lực về đích đúng hẹn

Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm 2 hợp phần riêng biệt gồm hợp phần đầu mối và hợp phần hạ du.

Trong số đó, hợp phần đầu mối hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành tháng 6/2026.

Công trình tập trung vào các hạng mục trọng điểm như xây dựng tràn xả lũ mới, gia cố thân đập và hoàn thiện hệ thống tiêu thoát lũ, nhằm nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai cho khu vực hạ du.

Cùng với nỗ lực của các nhà thầu, công tác chỉ đạo, giám sát của chủ đầu tư cũng được duy trì xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ. Các cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị thi công rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các hạng mục được triển khai đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

Máy móc và nhân lực được huy động tối đa để thi công “3 ca, 4 kíp”. (Ảnh: Hữu Quyết /TTXVN)

Ông Đoàn Bình Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Kẻ Gỗ, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Trong các hạng mục, tràn xả lũ mới là phần việc quan trọng nhất. Ban đã yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm thiết bị, nhân lực để thi công 3 ca, 4 kíp. Đến nay, nhà thầu đã bố trí đầy đủ theo yêu cầu, bảo đảm tiến độ chung của dự án.”

Theo chủ đầu tư, việc duy trì thi công xuyên dịp nghỉ lễ không chỉ nhằm bù tiến độ, mà còn là cơ sở để đảm bảo các mốc hoàn thành quan trọng trong thời gian tới. Các hạng mục đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, không chạy theo tiến độ bằng mọi giá.

Việc công nhân, kỹ sư và các đơn vị liên quan bám công trường xuyên Tết Dương lịch thể hiện quyết tâm cao trong triển khai dự án. Đây cũng là tiền đề quan trọng để công trình sớm hoàn thành, góp phần bảo đảm an toàn hồ chứa, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, có vai trò quan trọng trong cấp nước sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và phòng, chống lũ cho vùng hạ du. Sau nhiều năm vận hành, một số hạng mục đã xuống cấp, đòi hỏi phải được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đồng bộ./.

