Vượt nắng gió, tăng tốc thi công nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày đầu tháng 8, trên công trường dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ - công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, các công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc.

Những hạng mục chính của công trình này đang dần hoàn thiện góp phần bảo đảm an toàn hồ chứa trước mùa mưa lũ.

Những ngày này, tại công trường xây dựng tràn xả lũ mới của hồ Kẻ Gỗ, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 38-39 độ C. Dù thời tiết khắc nghiệt, các tổ đội thi công vẫn chia ca làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, giữ vững tiến độ.

Hạng mục tràn xả lũ gồm đào đắp đất và xây dựng cầu phục vụ việc đi lại của người dân trong khu vực.

Tràn xả lũ mới tại hồ Kẻ Gỗ đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Bùi Quang Trường, phụ trách thi công của Công ty cổ phần Xây dựng 465, cho biết hiện khối lượng đào đắp đất ở phần thân tràn xả lũ đạt khoảng 80%.

Đối với hạng mục cầu giao thông bắc qua kênh xả lũ hiện đã hoàn thành 3/4 mố cầu. Các hạng mục khác như thân trụ, xà mũ cũng đã cơ bản hoàn thành.

“Kế hoạch của công ty chúng tôi là trong tháng 8 này sẽ thi công lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu. Qua đó, hoàn thành việc thi công cầu giao thông trước mùa mưa lũ năm nay, đáp ứng việc đi lại hàng ngày của người dân,” ông Bùi Quang Trường cho hay.

Tại hạng mục thân đập chính, đơn vị thi công cũng đã tăng cường nhân lực, máy móc để bù lại tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của các đợt mưa.

Thi công lát đá phần mái taluy của thân đập chính. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Thời tiết nắng nóng gay gắt tuy khắc nghiệt nhưng cũng tạo thuận lợi cho các công đoạn đào, đắp móng và thân đập, tránh bị gián đoạn do mưa.

Nhà thầu đã bố trí ca, kíp phù hợp để vừa bảo đảm tiến độ vừa giữ sức khỏe cho công nhân và kỹ sư.

Ông Trần Đăng Khoa, Chỉ huy trưởng, Công ty cổ phần Xây dựng 47, cho hay: “Sau đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 3 đến nay khoảng đã có hơn 10 ngày thời tiết thuận lợi. Trên công trường, đơn vị đã tập trung máy móc thiết bị để tăng ca, kíp để thi công.”

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng.

Các hạng mục chính gồm sửa chữa, nâng cấp đập chính; xây mới tràn xả lũ; xây dựng nhà điều hành mới; nâng cấp hệ thống cơ khí tại tràn Dốc Miếu và đê quây. Đến nay, nhiều hạng mục phục vụ phòng chống lũ đã cơ bản hoàn thành.

Hạng mục đê quây ngăn nước phục vụ thi công tràn xả lũ mới tại hồ Kẻ Gỗ đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Thời gian từ nay đến cuối năm 2025 được coi là “chặng nước rút” để hoàn thiện các hạng mục chính của dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đều xác định mục tiêu chung là vừa bảo đảm chất lượng công trình, vừa đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các hạng mục vào khai thác.

Các biện pháp như tăng cường máy móc, làm việc 2-3 ca/ngày, huy động thêm nhân lực, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi đang được các đơn vị thi công áp dụng. Ngoài ra, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện nắng nóng cũng được chú trọng.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: “Hiện chúng tôi đang tập trung đắp mái đập, gia cố khối gia tải hạ lưu và ghép đá khan. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ tư vấn giám sát cùng nhà thầu thi công 3 ca, 3 kíp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.”

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m3, là công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất của Hà Tĩnh.

Hồ không chỉ đảm bảo nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp mà còn có nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho vùng hạ du, cấp nước sinh hoạt và duy trì môi trường sinh thái.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Qua gần 50 năm vận hành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4, cho biết thêm, khi hoàn thành, dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sẽ giúp nâng cao năng lực cắt lũ, điều tiết nước, đảm bảo an toàn công trình trong mọi tình huống thời tiết cực đoan.

Đồng thời, công trình sẽ phục vụ ổn định sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh.

Với tiến độ thi công hiện nay, các đơn vị thi công tin tưởng sẽ về đích đúng hạn, đưa hồ Kẻ Gỗ bước sang một giai đoạn vận hành mới, an toàn và hiệu quả hơn./.

