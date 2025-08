Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mưa lớn ở Bắc Bộ

Ngày 4/8, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 09/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của ngập lụt, úng do mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ.

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ; Giám đốc Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đang quản lý các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ khu vực Bắc Bộ; Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản số 5058/BNNMT-ĐĐ ngày 03/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý đối với hạng mục công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; sẵn sàng di dời người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng… Đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước.

Đồng thời, xác định cụ thể các diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn, nhất là các diện tích lúa mới gieo sạ, còn thấp cây để có phương án chủ động ứng phó, khẩn trương tổ chức bơm tiêu nước đệm phù hợp và vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh khi mưa lớn xảy ra.

Các đơn vị vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, căn cứ vào tình hình dự báo mưa để thực hiện điều chỉnh mực nước hồ nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt lưu ý quy trình vận hành, tích nước đối với các hồ chứa đang thi công hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao.

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 04/8 đến sáng 07/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ./.

Hà Nội: Đề xuất chi gần 124 tỷ đồng sửa công trình thủy lợi bị hỏng sau bão Để bảo đảm an toàn công trình, kịp thời vận hành phục vụ nông dân sản xuất, Sở đã đề xuất thành phố duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão lũ gây ra.