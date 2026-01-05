VietinBank mở rộng hệ sinh thái tài sản số, đưa bạc vào digiGOLD

Ngân hàng VietinBank và VietinBank Gold & Jewellery (VietinGold) vừa bổ sung bạc miếng và bạc thỏi Ancarat 99,9% vào nền tảng digiGOLD trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Động thái này được xem là bước tiến trong chiến lược thúc đẩy tài chính số và tài chính toàn diện, khi ngân hàng mở rộng danh mục tài sản an toàn dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Sự hợp tác giữa VietinGold và Ancarat được xem là tín hiệu cho thấy thị trường bạc tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa hơn. Trong bối cảnh giá bạc tăng mạnh trên toàn cầu, sự xuất hiện của một kênh giao dịch trực tuyến do ngân hàng vận hành có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho người dân muốn tích lũy tài sản an toàn, linh hoạt và dễ quản lý hơn.

Theo VietinGold người dùng có thể mua bạc trực tuyến hoàn toàn thông qua digiGOLD, với giá được niêm yết minh bạch và cập nhật theo thời gian thực. Các giao dịch được xác thực bằng OTP, diễn ra trong khung giờ 08 giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút các ngày làm việc. Bạc vật chất được lưu ký bởi Ancarat, giúp người dùng không cần tự bảo quản nhưng vẫn sở hữu số lượng bạc tương ứng trong tài khoản của mình.

Việc đưa bạc vào nền tảng số được triển khai trong bối cảnh thị trường bạc toàn cầu ghi nhận mức tăng mạnh. Giá bạc quốc tế đã vượt 60 USD/ounce, còn tại Việt Nam đang ở mức hơn 63 triệu đồng/kg - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, đà tăng này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất và nhu cầu bạc trong ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là pin mặt trời, tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, thị trường bạc trong nước lâu nay chủ yếu gắn với sản phẩm kim hoàn, trang sức hoặc dòng sưu tầm. Việc thiếu kênh giao dịch chính quy, giá niêm yết minh bạch và khả năng thanh khoản khiến việc tích trữ bạc gặp nhiều hạn chế. Đại diện VietinGold cho rằng việc số hóa bạc sẽ giúp thị trường vận hành chuyên nghiệp hơn: “Khi bạc được giao dịch trực tuyến qua ngân hàng, người dùng có thể tiếp cận tài sản này với mức chi phí thấp, quy trình đơn giản và độ an toàn cao hơn.”

DigiGOLD là nền tảng đầu tư tài sản số do VietinBank phát triển, từng ghi nhận hơn 7.500 giao dịch vàng chỉ trong 20 ngày đầu ra mắt. Sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư cá nhân đã thúc đẩy ngân hàng mở rộng thêm các loại tài sản mới, trong đó bạc được đánh giá là sản phẩm phù hợp với xu hướng tích lũy giá trị nhỏ, dễ bắt đầu.

Trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, giá bạc được thể hiện qua bảng giá trực tuyến, biểu đồ biến động và thông tin thị trường. Người dùng có thể theo dõi và đưa ra quyết định mua bạc dựa trên dữ liệu thời gian thực. Việc lưu ký bạc bởi đối tác cũng giúp hạn chế rủi ro cất giữ vật chất - yếu tố khiến nhiều người e ngại khi mua bạc theo hình thức truyền thống.

Theo các chuyên gia tài chính, việc ngân hàng tham gia cung cấp kênh giao dịch bạc có thể tạo ra cú hích mới cho thị trường. Một kênh tập trung, minh bạch về giá có thể giúp hạn chế chênh lệch giá giữa các cửa hàng, nâng cao tính chuẩn hóa của sản phẩm và hỗ trợ nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp cận dễ dàng hơn. Xu hướng này tương tự sự phát triển của vàng tài khoản và vàng số trong những năm gần đây.

Đại diện Ancarat Silver - đối tác cung cấp bạc cho digiGOLD cho biết việc đưa giao dịch bạc lên nền tảng digiGOLD trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile giúp đưa sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi đến gần hơn với nhóm khách hàng ngân hàng.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp thị trường bạc đầu tư trở nên chính quy, minh bạch và dễ tiếp cận hơn,” đại diện Ancarat chia sẻ.

VietinBank cho biết việc bổ sung bạc không chỉ nhằm mở rộng hệ sinh thái tài sản số, mà còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ tài chính toàn diện giúp nhiều khách hàng tiếp cận các sản phẩm đầu tư an toàn với mức đầu tư ban đầu thấp. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa thêm các tài sản phòng thủ khác lên nền tảng digiGOLD để đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng.

Với việc đưa bạc vào digiGOLD, VietinBank trở thành một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng hệ sinh thái tài sản số đa dạng, giúp người dùng quản lý - tích lũy - giao dịch kim loại quý một cách hiện đại và thuận tiện hơn./.

VietinBank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 77.600 tỷ đồng VietinBank hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 77.600 tỷ đồng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.