Giá vàng thế giới tăng vọt sau căng thẳng địa chính trị tại Venezuela

Giá vàng thế giới đã leo lên mức cao nhất trong một tuần vào phiên ngày 5/1 (theo giờ Mỹ), sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại Venezuela.

Diễn biến này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư đối với kim loại quý.

Khoảng 1 giờ 38 phút sáng ngày 6/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7% lên 4.444,52 USD/ounce.

Trước đó, kim loại quý này từng thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 4.549,71 USD/ounce vào ngày 26/12. Giá vàng kỳ hạn Mỹ chốt phiên tăng 2,8%, lên mức 4.451,5 USD/ounce.

Ông Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals Germany nhận định tình hình tại Venezuela đã tái kích hoạt nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn.

Yếu tố này cùng với những lo ngại sẵn có về địa chính trị, nguồn cung năng lượng và chính sách tiền tệ đã đẩy giá vàng đi lên.

Trong năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 64%, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và chu kỳ nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ, công bố ngày 9/1, và kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá. Giá bạc tăng 5,2% lên 76,37 USD/ounce.

Năm 2025, giá bạc đã tăng tới 147% nhờ được Mỹ xếp vào danh sách khoáng sản chiến lược và tình trạng thâm hụt cung cầu trên thị trường. Giá bạch kim tăng 5,9% lên 2.269,55 USD/ounce, còn giá palladium tăng 3,4% lên 1.694,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 20 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 154,80 - 156,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

