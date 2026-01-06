Giá vàng tiếp tục tăng, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 157,4 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (6/1), giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng theo xu hướng của giá vàng thế giới, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 155,4-157,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 5/1; Công ty Phú Quý giao dịch từ 155,4-157,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày 5/1.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 155-158 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 700.000 đồng so với ngày 5/1. Còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 152-155 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.450 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 141,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.122 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 5/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng giảm 2 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.048-26.378 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.074-26.378 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.078-26.378 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.378 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên 156,2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng mạnh theo giá vàng thế giới, theo đó giá vàng miếng SJC tăng thêm 3,4 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn cũng cộng thêm 1,2-1,7 triệu đồng/lượng.