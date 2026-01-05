Quảng Ninh: Phát hiện ôtô chở 75 bao tải chứa 300 bình "khí cười"

Ngày 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển 300 bình "khí cười."

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 11 phút ngày 5/1, tại khu vực đầm tôm thuộc thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ (tỉnh Quảng Ninh), trong lúc tuần tra, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã phát hiện ôtô biển kiểm soát 14B-03958 do Hoàng Văn Bình (sinh năm 1991, trú tại xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Trên ôtô chở 75 bao tải, mỗi bao tải chứa 4 bình kim loại hình trụ tròn, màu đen, có các dòng chữ “2000G" và "DO NOT REFILL”, tổng cộng là 300 bình chứa khí nén (hay còn gọi là khí cười).

Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Văn Bình không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên. Qua điều tra xác minh ban đầu, Bình khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là "khí cười."

Bình được một người đàn ông tên H, không biết địa chỉ cụ thể thuê chở số hàng trên đến nút giao đường lên cao tốc Đầm Hà với 3 triệu đồng tiền công.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tục phát hiện các vụ vận chuyển bình "khí cười" với số lượng lớn.

Dịp cuối năm, tình trạng vận chuyển, buôn bán "khí cười" diễn ra khá phức tạp, "khí cười" được vận chuyển từ vùng biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý triệt để tình trạng trên./.

