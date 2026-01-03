Tăng tốc kích cầu cuối năm, thị trường bán lẻ sôi động rõ nét

Bước vào dịp cuối năm, khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài và Tết Nguyên đán cận kề, nhiều địa phương phía Nam đồng loạt triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng.

Từ hệ thống bán lẻ hiện đại đến doanh nghiệp sản xuất, chợ đầu mối, nguồn cung hàng hóa được chuẩn bị sớm, dồi dào, đi kèm các chương trình khuyến mãi quy mô lớn, góp phần giữ nhịp thị trường, ổn định giá cả và tạo đà cho tăng trưởng năm mới.



Bán lẻ tăng nhiệt, khuyến mãi lan tỏa

Những ngày cuối tháng 12/2025, không khí mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam trở nên sôi động hơn thường lệ.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài bốn ngày kéo theo nhu cầu mua sắm, du lịch tăng cao, trở thành "điểm kích hoạt" cho các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm.

Đón đầu xu hướng này, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã triển khai các đợt khuyến mãi sâu, kéo dài.

Hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc đồng loạt thực hiện chương trình "Gắn kết mọi gu Tết - Giá luôn bất bại" từ cuối tháng 12/2025 đến giữa tháng 1/2026, tập trung ưu đãi mạnh cho nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng, quà biếu Tết.

Nhiều sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết, hạt dinh dưỡng được giảm giá tới hơn 20%, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý.

Khách chọn mua hàng khuyến mãi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại Lotte Mart Đồng Nai, chương trình "Mừng năm mới 2026, siêu sale bùng nổ" được triển khai với mức giảm 30-40% cho hàng loạt mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói đến đồ gia dụng, điện máy, hóa mỹ phẩm.

Theo đại diện Lotte Mart Đồng Nai, việc duy trì khuyến mãi liên tục không chỉ nhằm kích cầu mà còn giúp chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong bối cảnh giá cả đầu vào còn nhiều biến động.

Không chỉ các "ông lớn" bán lẻ, hệ thống siêu thị trong nước cũng chủ động nhập cuộc. Co.opmart triển khai loạt chương trình như "Sắm xuân rộn ràng - năm mới an khang," "Chào 2026 - Mua gì với giá 26.000 đồng" hay Vietnam Grand Sale, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, hàng nhãn riêng và hàng Việt Nam. Cách làm này vừa kích thích sức mua, vừa góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nội địa mở rộng thị phần.

Ở góc độ người tiêu dùng, thói quen mua sắm cũng có sự thay đổi rõ nét. Bên cạnh mua trực tiếp tại siêu thị, nhiều người lựa chọn kênh trực tuyến thông qua ứng dụng của các hệ thống bán lẻ.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2025 tăng 9,1% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua đã được kích hoạt bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Chủ động nguồn cung, giữ nhịp thị trường

Song song với kích cầu tiêu dùng, bài toán cân đối cung-cầu và bình ổn thị trường được các địa phương đặt lên hàng đầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp sớm xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị phương án cung ứng hàng hóa cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trọng tâm là không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến.

Khách mua hàng thanh toán tại siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sở Công Thương Đồng Nai được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu cao như lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, bánh mứt, đồ uống. Công tác kiểm tra, giám sát về giá, chất lượng, an toàn thực phẩm và phòng chống đầu cơ, găm hàng cũng được tăng cường.

Ở khâu phân phối, các chợ đầu mối giữ vai trò "van điều tiết" quan trọng. Tại chợ Bình Điền, chợ đầu mối lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, lượng hàng về chợ được dự báo tăng mạnh trong những ngày cận Tết, đặc biệt là nhóm thịt, rau củ quả và hoa tươi. Sản lượng hoa có thể tăng gấp nhiều lần ngày thường để phục vụ nhu cầu trang trí, mua sắm Tết.

Ban quản lý chợ cho biết đã xây dựng phương án làm việc thường xuyên với thương nhân, chủ vựa nhằm duy trì nguồn hàng ổn định, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

Các chuyên gia kinh tế nhận định khuyến mãi là công cụ kích cầu hữu hiệu, song cần minh bạch và gắn với chất lượng để tránh phản tác dụng. Việc nhiều doanh nghiệp lựa chọn giảm chi phí nội bộ, tối ưu sản xuất để hạ giá bán thay vì "khuyến mãi ảo" được xem là hướng đi bền vững, giúp xây dựng niềm tin lâu dài với thị trường.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các chương trình bình ổn thị trường quy mô lớn, với lượng hàng hóa chuẩn bị chiếm tỷ trọng đáng kể nhu cầu tiêu dùng tháng Tết, góp phần kiềm chế lạm phát và tạo tâm lý yên tâm cho người dân.

Khi mùa mua sắm cao điểm đang đến gần, bức tranh tiêu dùng cuối năm tại các địa phương phía Nam cho thấy sự chủ động, đồng bộ từ sản xuất đến phân phối.

Nguồn cung dồi dào, khuyến mãi lan tỏa, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý đang tạo lực đẩy quan trọng, không chỉ giúp người dân đón Tết đủ đầy mà còn góp phần giữ nhịp tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn chuyển giao sang năm mới./.

