Bộ Tài chính: Nhiều giải pháp bứt phá cho tăng trưởng hai tháng cuối năm

Trong bức tranh kinh tế toàn cầu còn nhiều gam màu xám, kinh tế Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, chặng đường nước rút hai tháng cuối năm 2025 vẫn còn đầy thách thức.

Ngày 8/11, Bộ Tài chính cho biết để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Chính phủ đang tập trung vào một loạt giải pháp đồng bộ, từ việc khơi thông các động lực truyền thống đến thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới.

Nhìn lại 10 tháng đã qua, báo cáo của Bộ Tài chính nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu, nhờ đó kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát trong tầm kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,27%, và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Đặc biệt, nguồn lực tài chính quốc gia cho thấy sự bền vững đáng ghi nhận. Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, vượt 11% dự toán và tăng gần 31% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, con số này đạt được trong bối cảnh Chính phủ triển khai các gói hỗ trợ, giảm, gia hạn thuế, phí lên tới 217,3 nghìn tỷ đồng để tiếp sức cho doanh nghiệp và người dân.

Theo Bộ Tài chính, điểm sáng lớn nhất là cơ cấu thu ngân sách rất bền vững với nguồn thu từ ba khu vực kinh tế trọng điểm tăng hơn 20%. Điều này cho thấy sức khỏe của nền kinh tế đang phục hồi. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra không thể chủ quan khi áp lực tăng trưởng trong hai tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi những cú hích mạnh mẽ và trúng đích.

Thực vậy, bối cảnh thế giới biến động khó lường vẫn là một ẩn số, có thể tác động đến các mục tiêu kinh tế-xã hội. Vì vậy, việc xác định và tập trung vào các động lực tăng trưởng đột phá trong giai đoạn nước rút được xem là nhiệm vụ quan trọng.

Một trong những mục tiêu hàng đầu được Chính phủ đưa ra là phải dồn toàn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2025. Đây được xem là “vốn mồi” quan trọng nhất để đưa tiền ra nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Các dự án trọng điểm quốc gia, các công trình hạ tầng mang tính kết nối vùng miền sẽ được đặc biệt ưu tiên với tiến độ giải ngân được giám sát chặt chẽ theo từng tháng, từng tuần.

Song song với đầu tư, thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân tiếp tục được xác định là bệ đỡ. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu hiệu quả. Việc giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng làm giá cũng là một nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ người tiêu dùng và ổn định vĩ mô.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Chính phủ cũng nhấn mạnh đến các giải pháp mang tính nền tảng và dài hơi. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính gắn liền với chuyển đổi số được xem là “chìa khóa” để gỡ bỏ các rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sau giai đoạn sắp xếp lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc rà soát để khắc phục những chồng chéo, bất cập trong quy định, phân cấp, phân quyền là yêu cầu cấp bách để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Chính phủ quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số đang được cụ thể hóa bằng những đề án lớn, như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ tập trung vào việc thu hút những nhà đầu tư chiến lược, các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, khẩn trương cụ thể hóa các hiệp định, thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

Để đảm bảo nguồn lực cho tất cả các nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính cho biết công tác quản lý thu ngân sách sẽ tiếp tục được siết chặt. Cụ thể là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, hải quan, chống thất thu và xử lý nghiêm các hành vi gian lận hóa đơn, chứng từ là những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững./.

Thủ tướng: Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao là áp lực lớn nhưng cần thiết Thủ tướng cho rằng việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao (8% trở lên) là một áp lực lớn nhưng cần thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược; đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh của dân tộc.