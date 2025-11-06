Thu ngân sách 10 tháng vượt dự toán, chi tiêu tăng mạnh hỗ trợ phát triển

Ngày 6/11, Cục Thống kê thông tin về kết quả thu ngân sách Nhà nước tháng Mười ước đạt 193,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2,15 triệu tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán năm và tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, tổng chi ngân sách Nhà nước cũng tăng 47,1%, đảm bảo các nhu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý Nhà nước.

Báo cáo chỉ ra thành công nổi bật nhất trong bức tranh thu ngân sách đến từ hoạt động thu nội địa. Riêng tháng Mười, thu nội địa đạt 166,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng thu nội địa đạt 1,84 triệu tỷ đồng, không chỉ bằng 110,5% dự toán năm mà còn tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, kết quả này có được nhờ sự hiệu quả của các chính sách tài khóa nhằm giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.

Trong đó, một số khoản thu nội địa đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, như các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, bằng 154,1% dự toán năm và tăng tới 109,3% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào việc một số dự án lớn (như Vinhomes Cần Thơ, Vinhomes Wonder City Hà Nội, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, Sun Group Vũng Tàu…) đã nộp tiền sử dụng đất. Thêm vào đó, việc thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đạt gần 139,0 nghìn tỷ đồng, bằng 121,2% dự toán năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô trong tháng đạt 3,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt gần 41,0 nghìn tỷ đồng, bằng 77,0% dự toán năm nhưng lại giảm 14,9% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong tháng đạt 23,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2025, khoản thu này đạt gần 260 nghìn tỷ đồng, bằng 110,6% dự toán năm và tăng 12,8%. Sự tăng trưởng này phản ánh hoạt động thương mại quốc tế tích cực và hiệu quả của công tác quản lý thu tại cửa khẩu.

Theo báo cáo, tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng Mười ước đạt 194,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng chi đạt 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 71% dự toán năm và tăng ấn tượng 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo chỉ ra sự gia tăng trong chi ngân sách cho thấy Chính phủ đã tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn và chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Trong đó, chi thường xuyên đạt hơn 1,25 triệu tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán và tăng 46,3%. Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 486,1 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán và tăng 57,9%, nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tiến độ tốt và tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Mặt khác, chi trả nợ lãi đạt 85,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán và tăng 9,7%.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra ngân sách Trung ương đã chủ động chi từ dự phòng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, hỗ trợ các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh, và các nhiệm vụ quan trọng khác về quốc phòng, an ninh./.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt đỉnh 5 năm, dòng vốn FDI cũng tăng mạnh Việc đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách Nhà nước trong 10 tháng của năm cùng với hoạt động giải ngân FDI đạt kỷ lục là những yếu tố then chốt thúc đẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm.