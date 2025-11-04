Miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 9651/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là các tổ chức tín dụng) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

Theo đó, đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão số 10, 11, 12 và mưa lũ sau bão khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục lại hoạt động để phục vụ khách hàng và người dân trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành.

Các tổ chức tín dụng cần xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5%-2%/năm trong 03-06 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025 nêu tại Điểm 1.2 của Văn bản này.

Theo đó, các chi nhánh cần phối hợp các Sở, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hộiđồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) gồm các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

