Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 15 giờ ngày 30/10, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động cứu trợ các cấp đã vận động được 2.240,987 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10, số 11, số 12 và mưa lũ gây ra.

Theo số liệu thống kê từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, tính đến 15 giờ ngày 30/10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ trên 1.114,25 tỷ đồng, trong đó số kinh phí đã chuyển về trực tiếp các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương trên 463,5 tỷ đồng; số kinh phí chuyển về Mặt trận Tổ quốc các địa phương là 118,5 tỷ đồng; Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn VinGroup trực tiếp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ tại các địa phương (hiện nay đã hỗ trợ được 207,41 tỷ đồng).

Trước những thiệt hại nặng nề của nhân dân các tỉnh do cơn bão số 12 gây ra những ngày qua, ngày 30/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp tục phân bổ hỗ trợ số tiền 20 tỷ đồng cho 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế - mỗi địa phương 5 tỷ đồng.

Chiều 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa, lũ tại Huế và Đà Nẵng.

Tháp tùng cùng đoàn, thay mặt Ban Vận động cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp trao hỗ trợ cho 2 thành phố Đà Nẵng và Huế mỗi địa phương5 tỷ đồng.

Số tiền này là tình cảm của đồng bào cả nước ủng hộ qua số tài khoản tiếp nhận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với mong muốn sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch tới tận tay nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, góp thêm nguồn lực để mỗi gia đình sớm ổn định sản xuất, đời sống.

Như vậy, tính đến ngày 30/10, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 448,182 tỷ đồng (chiếm 96,7%) cho 19 tỉnh, thành phố hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả bão lũ, gồm: Thái Nguyên (45,12 tỷ đồng); Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh (40,5 tỷ đồng); Cao Bằng, Tuyên Quang (35 tỷ đồng); Lạng Sơn (30,5 tỷ đồng); Ninh Bình, Thanh Hóa (25,5 tỷ đồng); Lào Cai (25 tỷ đồng); Bắc Ninh (20,062 tỷ đồng); Phú Thọ (20 tỷ đồng); Sơn La (15 tỷ đồng); Hưng Yên, Hải Phòng (10 tỷ đồng); Huế, Đà Nẵng (15 tỷ đồng); Quảng Ngãi, Điện Biên (5 tỷ đồng).

Theo số liệu báo cáo của 27/34 tỉnh, thành phố, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương đã vận động được 1.126,737 tỷ đồng; trong đó Hà Nội vận động, hỗ trợ các địa phương 145 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh vận động được 103,998 tỷ đồng, đã hỗ trợ các địa phương 67,2 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh vận động được trên 195,634 tỷ đồng, đã phân bổ và hỗ trợ người dân tại địa phương 180,13 tỷ đồng; tỉnh Nghệ An vận động, hỗ trợ người dân tại địa phương trên 49 tỷ đồng; tỉnh Bắc Ninh vận động, hỗ trợ người dân tại địa phương trên 70,22 tỷ đồng…/.

Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Huế tập trung khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất là cứu dân, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.