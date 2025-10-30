Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế

Chiều 30/10, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi bệnh nhân và các gia đình, người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Huế.

Đến thăm người dân tại phường Thanh Thủy, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai trong những ngày qua.

Trước tình hình đó, dù đang bận công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn luôn dõi theo tình hình, quan tâm, lo lắng và đã có thư thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi đến nhân dân Huế lời thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra; đồng thời biểu dương nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tận tụy, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sỹ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố Huế tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất là cứu dân, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang bị mất tích; di dời dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) thăm, tặng quà người dân Huế bị ảnh hưởng mưa lũ. (Ảnh: Mai Trang/ TTXVN)

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men và đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân; đặc biệt chăm lo người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thành phố cần khẩn trương sửa chữa, khắc phục bước đầu hạ tầng thiết yếu; tuyệt đối không để thiếu trường lớp và cơ sở khám chữa bệnh; chăm lo, sớm ổn định đời sống cho nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người chết, mất tích; chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bị thương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quà hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho thành phố Huế, đồng thời tặng quà cho các hộ dân phường Thanh Thủy bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cũng trao 5 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ nhân dân và lực lượng ứng trực của thành phố Huế.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và gia đình bà Vũ Thị Hồng Quế (sinh năm 1949, thương binh, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ, ngập lụt vừa qua.

Từ ngày 25-30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, thành phố Huế có mưa rất to với lượng mưa cực lớn, gây ra hai đợt lũ lớn trên các sông.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 1 người bị thương; gây ngập lụt cho 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân, nhiều nhà bị sập, hư hỏng; nhiều hạ tầng thiết yếu, tài sản, lúa, hoa màu, cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại nặng nề./.

