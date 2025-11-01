Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền

Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025, các tổ chức tài chính khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc tương đương bằng ngoại tệ, sẽ phải thu thập thông tin và báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền thông qua dữ liệu điện tử.

Đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng giá trị phải báo cáo được quy định là từ 1.000 USD trở lên hoặc tương đương bằng các loại ngoại tệ khác. Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền lớn, ngăn chặn các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố đồng thời nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính.

Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm: Giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính thực hiện hoạt động nhân danh tổ chức mình.

Thông tư này cũng quy định khi mang kim khí quý (trừ vàng) gồm: bạc, bạch kim, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức bằng bạc, bạch kim, các loại hợp kim có bạc, bạch kim; đá quý (kim cương, ruby, saphia và ê-mơ-rốt), công cụ chuyển nhượng có giá trị từ 400 triệu đồng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu.

Cá nhân xuất cảnh mang theo kim khí quý, đá quý phải xuất trình hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh, mua bán kim khí quý, đá quý; trong trường hợp không có hóa đơn phải có các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh mua bán kim khí quý, đá quý.

Các giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt chứng thực theo quy định của pháp luật.

Giấy tờ liên quan cần xuất trình cho hải quan (khi cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng với mức giá trị phải khai báo) được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh./.

Chuyển từ 1.000 USD ra nước ngoài sẽ phải báo cáo nhằm ngăn “chảy máu” ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định báo cáo chuyển khoản quốc tế từ 1.000 USD nhằm kiểm soát dòng vốn, chống lợi dụng và hợp pháp hóa nguồn tiền.