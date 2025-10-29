Bổ sung dự toán và phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số1880/NQ-UBTVQH15 về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 giữa bộ và địa phương; phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, 2023.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phân bổ 460 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho Bộ Công an (190 tỷ đồng), Bộ Xây dựng (270 tỷ đồng) để thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phân bổ 6.996 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Công an (1.500 tỷ đồng), Bộ Xây dựng (1.996 tỷ đồng), tỉnh Tuyên Quang (3.500 tỷ đồng) để thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 33 tỷ đồng của Bộ Công Thương để bổ sung dự toán cho Thành phố Hồ Chí Minh (19,7 tỷ đồng) và tỉnh Tuyên Quang (13,3 tỷ đồng).

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ chỉ đạo thực hiện phân bổ, điều chỉnh dự toán và kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 cho các bộ và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát thực hiện Nghị quyết này; Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này./.

