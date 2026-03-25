Chuyên gia thuộc WGC lý giải nguyên nhân khiến giá vàng liên tục đi xuống

Giá vàng vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong nhiều năm, bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất, sức mạnh đồng USD và nhu cầu thanh khoản gia tăng đang chi phối thị trường.

Nhận định về các diễn biến này, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) đã đưa ra một số phân tích xung quanh vấn đề này

- Thưa ông, giá vàng đã trải qua tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm, bất chấp một cuộc xung đột lớn tại Trung Đông. Theo ông, đâu là những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này?

Ông Shaokai Fan: Những kỳ vọng về lãi suất đang cho thấy mức độ chi phối đối với giá vàng lớn hơn so với dự kiến ban đầu. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần trước về việc duy trì lập trường chính sách “lãi suất cao trong thời gian dài” đã củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó tạo ra áp lực đáng kể lên giá vàng.

Lạm phát do giá năng lượng tăng cao, xuất phát từ xung đột liên quan đến Iran, cũng góp phần vào diễn biến này. Yếu tố này làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và và tiếp tục duy trì lợi suất thực ở mức cao - vốn được xem là một trở ngại lớn đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Trong bối cảnh hiện tại, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng với giá năng lượng gia tăng có xu hướng thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản định giá bằng đồng USD, từ đó phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

- Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang, liệu vai trò trú ẩn của vàng có đang bị lấn át bởi nhu cầu thanh khoản trong ngắn hạn? Sự dịch chuyển này thể hiện khác biệt như thế nào giữa các khu vực thị trường, cũng như giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân?

Ông Shaokai Fan: Vàng từ lâu được xem là tài sản có tính ổn định cao và thường phục hồi sớm sau các giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng vẫn có thể biến động. Khi thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư có xu hướng bán bớt vàng - nhờ tính thanh khoản cao - để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc tăng dự trữ tiền mặt, khiến giá vàng tạm thời suy yếu dù vai trò trú ẩn không thay đổi.

Trong những này qua giá vàng trong nước cũng giảm mạnh tới gần 30 triệu đồng so với mức đỉnh.

Các yếu tố như lợi suất thực tăng, đồng USD mạnh lên và hoạt động tái cơ cấu danh mục hiện đang gây áp lực lên giá vàng, nhưng nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, không phản ánh sự suy yếu của các yếu tố nền tảng. Vai trò trú ẩn cốt lõi của vàng vẫn được duy trì.

Ở nhóm nhà đầu tư tổ chức, tính đến tháng 2/2026, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn vào ròng liên tiếp 9 tháng, với tổng tài sản quản lý đạt 701 tỷ USD - mức kỷ lục. Bắc Mỹ dẫn đầu nhờ nhu cầu trú ẩn, chi phí cơ hội giảm khi USD suy yếu đầu năm, cùng bất ổn thương mại và chính sách. Trong khi đó, châu Âu là khu vực duy nhất ghi nhận rút ròng trong tháng 2, chủ yếu do tác động ngắn hạn từ đợt bán tháo kim loại quý cuối tháng 1, tập trung ở các quỹ niêm yết tại Anh; đây nhiều khả năng chỉ là biến động tạm thời.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, nhu cầu tại châu Á vẫn ổn định và vững chắc. Tại Singapore, nhu cầu đầu tư vàng năm 2025 đạt kỷ lục 9,6 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ. Các quỹ ETF vàng tại châu Á cũng ghi nhận dòng vốn vào ròng 6 tháng liên tiếp, trong đó Nhật Bản dẫn đầu trong tháng 2 nhờ đồng Yên suy yếu, bất ổn chính trị và giá vàng tăng theo nội tệ.

Nhìn chung, năm 2025 ghi nhận nhu cầu vàng toàn cầu vượt 5.000 tấn lần đầu tiên, chủ yếu nhờ ETF và vàng bán lẻ. Trong thời gian tới, nhu cầu đầu tư được kỳ vọng duy trì ở mức cao, hỗ trợ bởi môi trường địa chính trị phức tạp, tăng trưởng chậm lại và chính sách tiền tệ nới lỏng.

- Khi xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao và gây áp lực lên các đồng tiền châu Á, ông có thấy dấu hiệu nào cho thấy các nhà đầu tư châu Á đang mua vào khi vàng giảm giá không?

Ông Shaokai Fan: Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng các nhà đầu tư châu Á có mua vàng khi giá giảm hay không, nhưng các đợt giảm gần đây của giá vàng đã tạo cơ hội mua vào. Ví dụ, đợt điều chỉnh giá vàng vào tháng 10/2025 có thể đã góp phần thúc đẩy mức mua vàng cao hơn từ các ngân hàng trung ương, như chúng tôi quan sát được trong quý 4/2025.

- Xung đột tại khu vực Trung Đông đang tác động như thế nào đến triển vọng thị trường vàng theo đánh giá của WGC? Bên cạnh đó, nhà đầu tư kim loại quý nên lưu ý những xu hướng nào thưa ông?

Ông Shaokai Fan: Đáng chú ý, giá vàng đã giảm nhẹ dù căng thẳng địa chính trị leo thang, đi ngược với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của kim loại quý này.

Trong thời gian tới, nếu gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài và làm gia tăng áp lực lạm phát, giá vàng có thể chịu sức ép giảm. Ngược lại, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, lan rộng sang nhiều quốc gia hoặc làm gia tăng bất ổn trong các liên minh toàn cầu, nhu cầu trú ẩn có thể tăng lên, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, WGC cho rằng diễn biến lãi suất tại Mỹ, sức mạnh của đồng USD và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là những động lực chính chi phối thị trường vàng trong ngắn và trung hạn.

