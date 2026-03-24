Giá vàng hướng tới chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử

Giá vàng đang hướng tới chuỗi giảm giá kéo dài 10 ngày liên tiếp, đánh dấu đợt sụt giảm dài nhất trong lịch sử khi những lo ngại về cuộc chiến tại Trung Đông tác động tiêu cực đến triển vọng lạm phát và tăng trưởng toàn cầu.

Vào lúc 13 giờ 21 phút tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 4.342,80 USD/ounce. Trước đó, trong phiên 23/3, có thời điểm giá vàng giảm xuống 4.097,99 USD/ounce, ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 24/11/2025.

Từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2, giá vàng giao ngay đã sụt giảm khoảng 18%. Trong phiên giao dịch 23/3, giá kim loại quý này mất gần 2%, ghi nhận phiên giảm thứ chín liên tiếp.

Mối lo ngại về lạm phát xuất phát từ đà tăng của giá dầu cùng với dự đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác sẽ tăng lãi suất đang tạo ra lực cản lớn đối với các loại kim loại quý.

Ông Ilya Spivak, phụ trách vĩ mô toàn cầu tại nền tảng giao dịch Tastylive, nhận định thị trường đang định giá việc các ngân hàng trung ương sẽ trở nên cứng rắn hơn do hệ quả từ xung đột tại Iran.

Ông Peter Kinsella, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu tại ngân hàng Union Bancaire Privee UBP SA, bổ sung rằng trong các cuộc khủng hoảng lớn, nhà đầu tư có xu hướng bán các tài sản đang có hiệu suất tốt để bù đắp cho những tài sản kém hiệu suất như cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Tại Việt Nam, chiều 24/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167,2-170,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

