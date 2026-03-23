HSBC: Bức tranh đầu tư Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình

Việt Nam vừa chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao - một dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt thống kê mà còn phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cấu trúc kinh tế, mức độ tích lũy tài sản và kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh và tầng lớp trung lưu, giàu có mở rộng, thị trường đầu tư cũng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển mình tương ứng.

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam khi quy mô GDP đạt khoảng 510 tỷ USD, tăng trưởng trên 8%. Với mức GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD, Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Ông Manpreet Singh - Trưởng bộ phận cấp cao định vị khách hàng và tiếp thị, HSBC Việt Nam có bài chia sẻ về bức tranh thị trường đầu tư đang chuyển mình của Việt Nam, nhấn mạnh rủi ro ít ai để ý và sự thay đổi trong mô hình quản lý tài sản lấy tư vấn làm trọng tâm.

Bước vào tâm điểm dòng vốn toàn cầu

Ông Manpreet Singh đánh giá Việt Nam đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng của châu Á, nhờ sự kết hợp giữa nền tảng kinh tế vững, dân số trẻ và dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định.

Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging), dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn hơn. Đây không chỉ là sự công nhận về mặt thị trường mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang tiến gần hơn tới các chuẩn mực toàn cầu.

Các chỉ số vĩ mô tiếp tục củng cố sức hấp dẫn này. Năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, trong khi vốn FDI đạt 38,42 tỷ USD. Song song đó, mức độ giàu có của người Việt được dự báo tăng khoảng 125% vào năm 2034 - một tốc độ hiếm thấy trong khu vực.

Sự gia tăng nhanh chóng của tài sản đang làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thị trường tài chính.

Cũng theo ông Manpreet Singh đà tăng trưởng mạnh mẽ đang thúc đẩy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi đầu tư, đặc biệt ở nhóm khách hàng giàu có (HNW). Nếu trước đây, danh mục đầu tư chủ yếu xoay quanh bất động sản, vàng và cổ phiếu đơn lẻ, thì nay xu hướng đã dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa và chuyên nghiệp hơn.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực gắn với tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế như công nghệ, tiêu dùng và hạ tầng xanh. Đồng thời, nhu cầu tiếp cận các sản phẩm tài chính toàn cầu, quản lý danh mục bài bản và tối ưu hóa tài sản cũng ngày càng rõ nét.

Một xu hướng nổi bật là mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Khi đã tích lũy được nền tảng tài sản trong nước, nhiều nhà đầu tư chuyển sang tìm kiếm cơ hội quốc tế, từ bất động sản, giáo dục cho con cái đến các danh mục đầu tư đa thị trường.

Điều này đòi hỏi các giải pháp tài chính có khả năng kết nối xuyên biên giới, thay vì chỉ dừng ở các sản phẩm đơn lẻ như trước.

Chuyển sang mô hình quản lý tài sản dựa trên tư vấn

Thực tế tăng trưởng nhanh thường đi kèm với biến động và trong nhiều trường hợp, chính biến động lại phơi bày điểm yếu lớn nhất của thị trường đó là yếu tố tâm lý nhà đầu tư.

Ông Manpreet Singh - Trưởng bộ phận cấp cao định vị khách hàng và tiếp thị, HSBC Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Với nhiều nhà đầu tư “thế hệ đầu,” kinh nghiệm về chu kỳ thị trường còn hạn chế, trong khi danh mục chưa được đa dạng hóa đầy đủ. Khi thị trường điều chỉnh, các quyết định mang tính cảm xúc dễ xuất hiện, từ bán tháo đến thay đổi chiến lược ngắn hạn.

Đáng chú ý, rủi ro lớn nhất không nhất thiết đến từ một cú sốc thị trường, mà từ phản ứng thiếu kỷ luật trước những biến động đó.

Thực tế này cũng cho thấy hạn chế của mô hình phân phối sản phẩm truyền thống. Khi thị trường thuận lợi, việc bán sản phẩm có thể mang lại tăng trưởng. Nhưng khi thị trường đảo chiều, nhà đầu tư lại thiếu sự đồng hành và định hướng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, thị trường quản lý tài sản tại Việt Nam đang đứng trước nhu cầu chuyển đổi sang mô hình lấy tư vấn làm trung tâm.

Ông Manpreet Singh nhấn mạnh, trọng tâm không chỉ là lựa chọn sản phẩm, mà là xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu dài hạn, khẩu vị rủi ro và từng giai đoạn cuộc đời của khách hàng. Các khái niệm như phân bổ tài sản, tái cân bằng danh mục hay lợi suất điều chỉnh theo rủi ro ngày càng trở nên quan trọng.

Một trong những mô hình tiêu biểu cho xu hướng này là quản lý danh mục ủy thác (DPM). Thay vì nhà đầu tư tự ra quyết định theo cảm tính, danh mục sẽ được quản lý bởi các chuyên gia theo kỷ luật đầu tư rõ ràng.

Cách tiếp cận này giúp giảm tác động của yếu tố cảm xúc, đồng thời chuyển trọng tâm từ giao dịch ngắn hạn sang tích lũy giá trị dài hạn. Khi đó, câu hỏi của nhà đầu tư cũng thay đổi - từ “nên mua gì hôm nay” sang “kế hoạch tài chính của tôi có đang đi đúng hướng hay không”.

Sự chuyển dịch của thị trường cũng kéo theo thay đổi trong vai trò của đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng (RM).

Thay vì chỉ là người giới thiệu sản phẩm, RM ngày càng đóng vai trò như “kiến trúc sư tài chính,” giúp khách hàng xây dựng một kế hoạch tổng thể, kết nối các mục tiêu khác nhau như đầu tư, giáo dục, bảo toàn tài sản và kế hoạch kế thừa.

Trong mô hình này, giá trị không nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ mà ở khả năng tích hợp chúng thành một chiến lược xuyên suốt và phù hợp với từng khách hàng.

Với những nhà đầu tư có tư duy toàn cầu ngày càng tăng, nhu cầu về các giải pháp tài chính mang tính kết nối quốc tế cũng trở nên cấp thiết hơn.

Xây dựng nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Ông Manpreet Singh đánh giá, Việt Nam đã chứng tỏ mình là một thành phần cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tài sản trên khắp cả nước. Trong bối cảnh thị trường lớn mạnh dần, khách hàng có tư duy phức tạp hơn sẽ đòi hỏi các giải pháp đẳng cấp. Để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa niềm tin, trải nghiệm số liền mạch và kết nối quốc tế - được hỗ trợ bởi chiến lược kiến trúc mở (open-architecture) được chọn kỹ càng.

Các mô hình đã thành công tại những trung tâm tài chính như Hồng Kông hay Singapore, bao gồm kiến trúc mở và quản trị rủi ro chặt chẽ, đang ngày càng phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Là một ngân hàng toàn cầu, HSBC tận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất và quản trị rủi ro nghiêm ngặt để hỗ trợ tăng trưởng. Trọng tâm của HSBC là cung cấp nền tảng, chuyên môn và các khuôn khổ kỷ luật cần thiết để đảm bảo tài sản đang được xây dựng tại Việt Nam hôm nay không chỉ là chuỗi lợi nhuận ngắn hạn.

Lãnh đạo HSBC cho biết trong giai đoạn tới, cơ hội tại Việt Nam rất rõ ràng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tầng lớp nhà đầu tư gia tăng và thị trường tiến dần tới hội nhập toàn cầu. Trách nhiệm cũng rõ ràng không kém, giúp nhà đầu tư điều hướng biến động, quản trị rủi ro hành vi và xây dựng danh mục bền vững, phù hợp với mục tiêu dài hạn.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là yêu cầu không nhỏ, giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro hành vi, thích ứng với biến động và xây dựng danh mục bền vững theo mục tiêu dài hạn.

“Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi tốc độ tạo ra tài sản không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Quan trọng hơn là cách tài sản được quản lý, bảo toàn và chuyển giao qua các thế hệ. Đây sẽ là thước đo thực sự của một thị trường đầu tư trưởng thành,” ông Manpreet Singh nhấn mạnh.

Năm Bính Ngọ mở ra chương mới cho Việt Nam với những thay đổi lớn và nhanh chóng. Chặng đường tiếp theo sẽ không chỉ được định nghĩa bởi tốc độ tạo ra tài sản, mà bởi cách tài sản được quản lý và việc thành công hôm nay có thể được chuyển hoá thành một di sản thực sự xuyên thế hệ./.

