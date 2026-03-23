Giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh, xuống ngưỡng 169 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (23/3), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm tới 2 triệu đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giảm mạnh khi mở cửa giao dịch. Theo đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch từ 166,5-169,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 2,1 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 2 triệu đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tuy biến động liên tục, song chênh lệch mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, áp lực điều chỉnh từ thị trường thế giới đã kéo giá vàng trong nước liên tục giảm sâu. Trong sáng nay, đồng kim loại quý này lùi về ngưỡng 4.416 USD/ounce (giảm mạnh so với mức 4.496 USD ở phiên trước).

Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 140,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 28,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 23/3 là 25.090 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.074-26.344 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.112-26.344 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng tăng 5 đồng so với chốt phiên cuối tuần.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.104-26.344 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 9 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.100-26.344 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 21/3./.

