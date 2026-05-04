Thị trường vàng thận trọng theo dõi diễn biến tại eo biển Hormuz

Sáng 4/5, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á biến động nhẹ sau khi ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao tiến trình thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dẫn đường cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Khoảng 7 giờ 1 sáng 4/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống mức 4.609,23 USD/ounce.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bắt đầu từ ngày 4/5, Mỹ sẽ tiến hành dẫn đường qua eo biển Hormuz cho một số tàu thuyền không liên quan đến cuộc xung đột Iran. Ông cũng đề cập đến những "cuộc thảo luận tích cực" với Iran.

Trước đó vào ngày 2/5, ông Trump từng ám chỉ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran có thể chưa đủ sức thuyết phục.

Cuộc xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026 đã khiến giá năng lượng neo ở mức cao, làm lu mờ kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất. Điều này gây bất lợi cho những tài sản không sinh lời như vàng, khiến giá kim loại quý này sụt giảm khoảng 12% kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào kế hoạch vay nợ trong ba tháng tới của Bộ Tài chính Mỹ, các bài phát biểu của giới chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), và hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, với tâm điểm là báo cáo việc làm hàng tháng.

Những thông tin này dự kiến sẽ cung cấp thêm manh mối về quỹ đạo lãi suất và tình trạng thâm hụt tài khóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù vậy, nhiều nhà quan sát thị trường vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng nhờ lực mua liên tục bất chấp các đợt sụt giảm gần đây.

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy trong quý đầu tiên, các ngân hàng trung ương đã gom mua vàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua.

Cùng lúc đó, Tether Holdings SA cũng liên tục mua vào, trở thành tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất thế giới, không tính các ngân hàng và quốc gia.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,3% lên 75,57 USD/ounce, giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi lên. Trong khi đó, Chỉ số Bloomberg Dollar Spot, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh, giảm nhẹ 0,1%./.

