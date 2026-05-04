PVOIL sẽ bán xăng E10 trên toàn hệ thống từ ngày 15/5

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)- đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, nguồn hàng và nhân sự để chính thức bán xăng sinh học E10RON95 trên toàn hệ thống từ ngày 15/5 tới đây.

Phó Tổng Giám đốc PVOIL Lê Trung Hưng cho biết, PVOIL đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế và tồn trữ tại 13 kho đầu mối trên toàn quốc, bao gồm cải tiến hệ thống bồn chứa, thiết bị phối trộn và cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu pháp lý của xăng E10.

Với phương thức phối trộn trực tiếp trên đường ống trong quá trình bơm chuyển (inline) và phối trộn trong bồn chứa để đồng nhất chất lượng trước khi xuất bán (intank), chất lượng sản phẩm xăng E10 của PVOIL luôn đảm bảo ổn định chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

“Với năng lực hiện tại, PVOIL không chỉ đảm bảo cung ứng cho hệ thống phân phối hiện hữu và khách hàng truyền thống mà còn sẵn sàng cung cấp cho các đối tác khác khi chưa kịp hoàn thiện điều kiện pháp lý và hạ tầng kỹ thuật”, ông Lê Trung Hưng cho biết.

Để triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, PVOIL cũng chủ động làm việc với các nhà máy sản xuất ethanol trong nước, đồng thời triển khai nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đến nay, lượng tồn kho và nguồn nhập khẩu của doanh nghiệp đã đủ để phục vụ sản xuất và pha chế đến hết tháng 5 và đảm bảo cung ứng tiếp sang đầu tháng 6.

Bên cạnh đó, PVOIL cũng đã thiết lập thỏa thuận hợp tác chặt chẽ với nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) và nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) nhằm đáp ứng nguồn cung xăng khoáng.

Để đảm bảo nguồn xăng khoáng, PVOIL cũng đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu, tìm kiếm thêm các nguồn hàng sẵn có khi các nhà máy lọc dầu trong khu vực Châu Á, Đông Nam Á giảm sản lượng hoặc dừng hoạt động; chủ động làm việc với các ngân hàng thương mại để thu xếp nguồn tiền, nhất là nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu xăng dầu.

Phát huy chuỗi giá trị dầu khí trong Petrovietnam, PVOIL còn đẩy mạnh pha chế xăng dầu từ nguồn Condensat trong nước (thành phần tương tự phân đoạn nhẹ trong dầu thô).

Ngoài ra, PVOIL cũng đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ thuật trình độ cao, sẵn sàng vận hành hệ thống sản xuất E10 một cách hiệu quả nhất.

Từ ngày 1/8/2025, PVOIL đã thí điểm bán xăng E10 tại Hà Nội và Hải Phòng, sau đó mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam.

Tính đến tháng 4/2026, PVOIL có 558 cửa hàng xăng dầu kinh doanh xăng E10.

Kết quả thực tế cho thấy sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương tiện vận hành trơn tru và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc PVOIL Lê Trung Hưng, trong suốt quá trình triển khai bán xăng E10 từ tháng 8/2025 đến nay, gần như không ghi nhận phản ánh nào liên quan đến chất lượng sử dụng xăng E10.

Điều này cho thấy sản phẩm xăng E10 khi đưa ra thị trường đã đảm bảo yêu cầu về chất lượng”./.

