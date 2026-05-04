Hải Phòng: Hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt trong 4 ngày nghỉ lễ

Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3, cho biết trong những ngày nghỉ lễ, Chi cục đã yêu cầu các đơn vị hải quan trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, công chức và máy móc, phương tiện để thực hiện tốt thủ tục hải quan, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại thành phố Hải Phòng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, thông suốt, đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan.

Theo Chi cục Hải quan khu vực 3, từ ngày 30/4 đến 3/5/2026, Chi cục đã phát sinh 1.919 tờ khai đăng ký làm thủ tục, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 819,3 triệu USD; trong đó, đã có 1.615 tờ khai được thông quan, nộp ngân sách nhà nước trên 31,4 tỷ đồng; không có trường hợp nào vi phạm pháp luật về hải quan.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã làm thủ tục thông quan cho 98 tàu, trong đó có 36 tàu nhập cảnh, 55 tàu xuất cảnh và 7 tàu chuyển cảng.

Đối với đường hàng không, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho 22 lượt tàu bay xuất, nhập cảnh. Số lượt hành khách xuất nhập cảnh là 3.707 lượt, số lượng hành lý là 2.042 kiện.

Để đảm bảo thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Chi cục đã giao các phòng nghiệp vụ rà soát, đánh giá nguồn thu, tình hình của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; chủ động phân tích dữ liệu kim ngạch, xu hướng phát triển, phân tích tình hình hoạt động qua các năm đối với những doanh nghiệp đóng góp số thu lớn; dự báo tác động của các yếu tố chủ quan, khách quan đến kết quả thu ngân sách nhà nước tại Chi cục.

Chi cục đã triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu theo 2 giai đoạn (trước và trong khi Chi cục thực hiện thí điểm Mô hình thông quan tập trung). Các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm được giao thường xuyên rà soát từng chỉ tiêu, lĩnh vực cụ thể để thực hiện và phối hợp thực hiện công tác chống thất thu ngân sách nhà nước.

Chi cục cũng thường xuyên rà soát, đánh giá, đôn đốc các Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ tiêu đăng ký; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo thu ngân sách, Hải quan khu vực 3 cũng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, đôn đốc thu hồi và cưỡng chế thu hồi, xử lý nợ thuế, lệ phí; thực hiện chặt chẽ thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế theo quy định; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trong công tác trị giá; thường xuyên tổ chức rà soát mã HS, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hải quan khu vực 3 cũng sẽ thường xuyên đánh giá sản lượng, kim ngạch hàng hoá qua địa bàn theo từng tháng, từng mặt hàng để đánh giá sự tác động trong áp dụng chính sách, thuế nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Hải quan và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực 3 phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao là 84.200 tỷ đồng, phấn đấu thu đạt 94.787 tỷ đồng./.

