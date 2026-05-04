Australia điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, thị trường này đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Hàn Quốc và Việt Nam.

Cụ thể, ngày 30/4/2026, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm có xuất xứ từ Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm thuộc phạm vi điều tra là thép cán phẳng bằng sắt hoặc thép, có hoặc không chứa hợp kim có độ dày từ 0,3-3,5 mm (bao gồm cả 3,5mm) với chiều rộng không hạn chế, ở dạng cuộn hoặc tấm, được mạ hoặc phủ kẽm được coi là các sản phẩm thép cán phẳng được mạ hoặc phủ kẽm, trong đó kẽm chiếm từ 50% trở lên trong tổng thành phần lớp phủ. Thành phần còn lại của lớp phủ có thể bao gồm các nguyên tố hợp kim khác.

Trước đó, ngày 7/4/2026, Chính phủ Australia thông báo về việc Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã nhận được hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm được nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc. Các mặt hàng được phân loại theo các mã thuế quan sau: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00.

Để ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại ( Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ kẽm sang Australia cần chủ động theo dõi sát diễn biến vụ việc và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó. Trước hết, nên rà soát toàn bộ hoạt động xuất khẩu liên quan đến các mã hàng bị điều tra, đặc biệt là dữ liệu về giá bán, chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để cập nhật thông tin, đồng thời cân nhắc thuê tư vấn pháp lý quốc tế có kinh nghiệm trong các vụ việc chống bán phá giá nhằm chuẩn bị hồ sơ, lập luận bảo vệ phù hợp nếu vụ việc được khởi xướng.

Ngoài ra, cần đánh giá lại chiến lược thị trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, cũng như xây dựng các kịch bản kinh doanh trong trường hợp bị áp thuế chống bán phá giá. Việc chủ động chuẩn bị sớm sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động bất lợi và nâng cao khả năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình./.

