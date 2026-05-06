Hàn Quốc coi Việt Nam là thị trường xuất khẩu thịt hàng đầu

Theo Korea Times, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung cho biết Hàn Quốc sẽ mở rộng xuất khẩu sang Việt Nam toàn bộ các sản phẩm thịt của nước này. Đây là một bước tiến sau thông báo trước đó rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận kiểm dịch đối với xuất khẩu gia cầm của Hàn Quốc sang nền kinh tế Đông Nam Á.

Ngoài các sản phẩm thịt, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho biết thương mại song phương sẽ được đẩy nhanh hơn nữa với các sản phẩm trái cây. Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm của nước này sang các công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.

Bà Song cho biết chính phủ Hàn Quốc hiện đang đàm phán với Việt Nam về xuất khẩu thịt lợn đã qua xử lý nhiệt, thịt bò Hàn Quốc, vịt và cừu. Hiện các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn thứ 3.

Bộ trưởng cho biết 13 công ty Hàn Quốc, bao gồm Lotte, Maniker và Nông Hyup Moguchon, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng thị trường toàn cầu sang Việt Nam, trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang tiếp tục hướng tới các bản ghi nhớ (MOU) mới.

“Thị trường thịt Việt Nam vô cùng rộng lớn. Một số công ty Hàn Quốc cho biết việc kết hợp thịt gia cầm và thịt lợn sẽ tạo ra hương vị ngon hơn. Nếu các cuộc đàm phán MOU hiện tại đạt được thỏa thuận kiểm dịch, xuất khẩu gia súc của chúng ta chắc chắn sẽ tăng tốc,” bà Song cho biết trong một cuộc họp báo tại văn phòng Bộ ở Sejong.

Trước đó, Việt Nam và Hàn Quốc đã hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường, cho phép xuất khẩu thịt gia cầm chế biến (như giămbông, thịt gà) giữa hai nước kể từ tháng 4/2026.

Đây là bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp, mở ra cơ hội đưa các sản phẩm thịt chất lượng cao từ Hàn Quốc vào Việt Nam và ngược lại.

Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí trao đổi các loại trái cây địa phương được trồng trong hai điều kiện khí hậu khác nhau. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Bà Song cũng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí trao đổi các loại trái cây địa phương được trồng trong hai điều kiện khí hậu khác nhau.

Bà cho biết phía Hàn Quốc đề xuất các sản phẩm kiwi và quýt satsuma, còn phía Việt Nam đề cập đến vải thiều và chanh dây. Đồng thời cho biết thêm các dự án hợp tác về loại hình thương mại nông nghiệp dựa trên sự khác biệt về khí hậu cũng đang được tiến hành.

“Tôi cũng đã đảm bảo kéo dài thời gian xuất khẩu dưa lưới Hàn Quốc sang Việt Nam sang tháng 6 để tăng tổng khối lượng,” bà nói thêm. Năm ngoái, năm đầu tiên dưa Hàn Quốc được xuất khẩu sang Việt Nam, Việt Nam đã nhập khẩu số lượng dưa lớn thứ hai thế giới với tổng trị giá 295.000 USD.

Bà Song cho biết bà cũng đã gặp gỡ đại diện các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm Lotteria, Bonchon International và Dookki, và thảo luận về các cách thức để thúc đẩy doanh số bán hàng của họ.

“Có gần 10.000 công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Tôi đã đến thăm Hanwha Vision Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh. Công ty này đã thuê Ourhome (một công ty dịch vụ ăn uống của Hàn Quốc) cung cấp bữa trưa và bữa tối cho 1.000 nhân viên mỗi ngày. Điều đó đã thôi thúc tôi theo đuổi việc xuất khẩu nguyên liệu thực phẩm Hàn Quốc cho các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam có nhà ăn riêng,” bà nói..

“Việt Nam là thị trường xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc lớn thứ 4 thế giới. Mặc dù thứ hạng có thể không thay đổi, nhưng tôi chắc chắn rằng các bản ghi nhớ đang được thảo luận sẽ thúc đẩy hơn nữa khối lượng xuất khẩu của chúng ta.”

Bà Song cũng cho biết Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới trong tuần này chuyên trách việc giới thiệu các doanh nghiệp năng lượng tái tạo vào các vùng nông nghiệp của Việt Nam để giảm sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào dầu thô nhập khẩu.

Bà Song cho biết sáng kiến ​​này xuất phát từ cuộc khủng hoảng Iran, vốn đã gây thiệt hại nặng nề cho nguồn cung dầu toàn cầu, bao gồm cả nhập khẩu dầu của Hàn Quốc từ Trung Đông.

“Nông dân Hàn Quốc ở đây đang tự nguyện tổ chức các phong trào tự cung tự cấp mới để tái chế và nâng cấp các vật liệu nông nghiệp như phân gia súc hoặc nhựa phế thải nhằm cải thiện các phương pháp canh tác bền vững. Đã đến lúc chính phủ đáp ứng nhu cầu của họ bằng cách đề xuất các chương trình đầy hứa hẹn như viên nhiên liệu từ phân gia súc, khí sinh học, hoặc sử dụng đất nông nghiệp và hồ chứa để lắp đặt thêm các tấm pin quang điện,” bà Song nói./.

