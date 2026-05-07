Vì sao khách du lịch Hàn Quốc "đổ xô" sang Việt Nam và ngược lại?

Trong tháng 3, Hàn Quốc đã đón 2,05 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa mức trước đại dịch. Lượng khách này chiếm 133,2% so với tháng 3/2019, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước này.

Trong đó, đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với 75.000 lượt khách trong tháng 3, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2019 và đạt mức phục hồi tương đương 159,3% so với trước dịch. Đây là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực.

Trung Quốc nổi lên là nguồn khách du lịch hàng đầu với 501.000 lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản với 482.000 lượt và Đài Loan với 192.000 lượt. Mỹ và Việt Nam lần lượt đứng ở các thị trường hàng đầu với 152.000 và 75.000 lượt khách.

Trong khi lượng khách đến từ Trung Quốc và Nhật Bản đã trở lại mức trước đại dịch - đạt 102,8% và 128,4% so với mức chuẩn tháng 3 năm 2019 - các khu vực khác lại cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng hơn.

Đài Loan, Mỹ và Việt Nam đều vượt xa con số năm 2019, đạt mức tăng trưởng lần lượt là 195%, 180,9% và 159,3%.

Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ này là do lượng lớn người hâm mộ nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS đổ về tham dự buổi biểu diễn của nhóm tại khu Gwanghwamun, Seoul, đánh dấu sự trở lại sau bốn năm.

Đây là buổi hòa nhạc mang tính bước ngoặt ở Seoul để đánh dấu sự trở lại được mong chờ từ lâu của BTS.

Đối với thị trường du lịch MICE, trong quý 1 năm 2026, Cục Du lịch Hàn Quốc đã hỗ trợ 5,485 khách đoàn tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2025 (4,505 khách).

Điều này cho thấy thị trường đoàn khách khen thưởng incentive nói riêng và thị trường du lịch Hàn Quốc nói chung vẫn đang có một sức hút lớn đối với du khách Việt Nam.

Đặc biệt, từ ngày 30/03/2026, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đại đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chính sách đột phá này giúp cho du khách Việt có thể đi du lịch Hàn Quốc một cách thuận tiện và linh hoạt hơn bao giờ hết, đặc biệt đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách du lịch tự do (FIT) và khách thường xuyên quay lại Hàn Quốc, từ đó góp phần nâng tầm vị thế của Hàn Quốc như một điểm đến hàng đầu và thân thiện đối với thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự kiện Korea Travel Mart 2026 diễn ra ngày 8/4 vừa qua cũng góp phần tăng cường kết nối du lịch Việt Nam-Hàn Quốc, trong bối cảnh nhu cầu khám phá Hàn Quốc của du khách Việt đang tăng trưởng mạnh mẽ, đòi hỏi những sản phẩm du lịch có chiều sâu và tính kết nối cao.

Du lịch Hàn Quốc thu hơn 500.000 lượt khách trong năm 2024. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đưa Việt Nam thành điểm đến "mặc định" của du khách Hàn Quốc

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc vẫn là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế và du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sâu rộng.

Theo số liệu do Cục Du lịch Hàn Quốc công bố tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026, năm 2023, Việt Nam đón 3,6 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm gần 47% tổng lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN.

Đến năm 2024, con số này tăng lên 4,6 triệu lượt trong tổng số 9,8 triệu lượt khách Hàn Quốc đến khu vực.Năm 2025 có 4,3 triệu khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Và tính đến hết quý 1 năm 2026, có hơn 1,32 triệu lượt khách đến Việt Nam.

Cũng theo KTO, việc du khách Hàn Quốc ưa thích lựa chọn Việt Nam do nhiều lợi thế mang tính dài hạn. Lý do quan trọng nhất là vị trí địa gần, cũng như sự thuận lợi trong kết nối hàng không.

Du khách có thể lựa chọn một trong rất nhiều đường bay thẳng kết nối Seoul, Busan với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc giúp Việt Nam giúp du khách Hàn Quốc dễ dàng có một kỳ nghỉ ngắn tại một quốc gia có điều kiện khí hậu khá khác biệt, mang lại những trải nghiệm thích thú.

Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, ẩm thực và mua sắm cũng liên tục được mở rộng và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách như gia đình, giới trẻ, người cao tuổi và khách công vụ, đồng thời cũng giúp Việt Nam phát triển nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và mô hình kết hợp công tác-nghỉ dưỡng (bleisure).

Bên cạnh đó, nhiều điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã được lan tỏa nhiều đến mức trở thành một điểm đến "mặc định" trong tâm trí du khách Hàn Quốc mỗi khi muốn du lịch đến Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng./.

