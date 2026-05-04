Quảng bá hiệu quả và nâng chất dịch vụ, du lịch Quảng Trị hút khách dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra sôi động, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết các hoạt động trong dịp lễ được tổ chức bài bản, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Lượng khách tăng trưởng mạnh phản ánh hiệu quả của công tác quảng bá, xúc tiến và sự cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch.

Theo ông Hồ Văn Hoan, thời gian tới ngành tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú; đồng thời tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực phục vụ, hướng tới xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, trong dịp nghỉ lễ năm nay, tổng lượng khách du lịch đến địa phương đạt khoảng 733.000 lượt. Cụ thể, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), tỉnh đón khoảng 240.000 lượt khách, với 5.900 lượt khách quốc tế; dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (30/4-3/5) ước đạt 493.000 lượt khách, khách quốc tế khoảng 8.600 lượt.

Riêng lượng khách bình quân ngày trong dịp 30/4-1/5 tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025, khách quốc tế tăng 17,6%. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 70%, riêng các khu vực trọng điểm đạt tới 90%.

Để đạt được kết quả trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời với các văn bản hướng dẫn, phân công trực và tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương.

Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được đẩy mạnh, từ hệ thống pano, áp phích đến truyền thông trên các nền tảng số, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và thu hút du khách.

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu được tổ chức, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu và du khách. Giải đua thuyền truyền thống “Lễ hội Thống nhất non sông” với sự tham gia của 33 đội thuyền và gần 250 vận động viên tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn.

Các hoạt động như Hội Bài chòi, chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa, ẩm thực tại các địa phương cũng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Dịp nghỉ lễ, hệ thống di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh đón khoảng 30.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương. Các điểm đến nổi bật như Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn… tiếp tục là lựa chọn của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được chú trọng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm quy định niêm yết giá và phục vụ khách.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ, trò chơi tại điểm du lịch Sông Chày-Hang tối, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Bên cạnh kết quả đạt được, do lượng khách tăng cao trong các ngày cao điểm, một số hạn chế đã phát sinh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra tại một số tuyến đường trọng điểm, ảnh hưởng đến lộ trình tham quan và tâm lý của du khách.

Công suất phòng lưu trú tại các khu vực du lịch trọng điểm đạt mức cao, dẫn đến thiếu phòng cục bộ, nhiều du khách không đặt trước gặp khó khăn trong việc lưu trú./.

