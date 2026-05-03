Du lịch Mũi Cà Mau: Cực tăng trưởng mới của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Không chỉ là địa danh mang tính biểu tượng về địa lý, Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) đang đứng trước vận hội trở thành cực tăng trưởng mới của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, việc khai thác từ hệ sinh thái rừng ngập mặn và văn hóa sông nước đặc trưng không chỉ mục tiêu đơn thuần mà còn được xem chiến lược để vùng đất cực Nam Tổ quốc khẳng định vị thế du lịch.

Theo Ban Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương (mùng 10/3 âm lịch) và nghỉ lễ 30/4-1/5, Khu du lịch Mũi Cà Mau đã đón trên 11.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Cụ thể, dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương có 6.517 lượt khách (có 2.416 lượt khách đến các điểm du lịch cộng đồng) tăng 12% so với cùng kỳ. Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đã đón trên 5.000 lượt khách đến tham quan, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Lần đầu tiên tham quan tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, chị Nguyễn Ngọc Thu (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đầu tiên đến nơi cực Nam Tổ quốc cảm thấy rất tự hào xen lẫn sự thiêng liêng của vùng đất nơi đây. Không gian nơi rộng lớn với những cánh rừng đước, rừng mắm bạt ngàn, rễ đan chặt vào lòng đất phèn mặn như biểu tượng cho sức sống bền bỉ của người dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Còn đối với chị Quách Thị Phượng (Phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) cho hay, mặc dù là người dân tỉnh Cà Mau nhưng đây cũng là lần đầu tiên đến với vùng đất này, tham gia trải nghiệm xuyên rừng trên ca nô rất thú vị, không khí mát mẻ và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị vùng biển nơi Mũi Cà Mau.

“Khoảnh khắc đẹp nhất là khi được ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trên cùng một vùng biển. Mũi Cà Mau không chỉ là điểm đến địa lý, tham quan nghỉ dưỡng, mà còn là nơi gắn kết tình yêu quê hương đất nước của mỗi người con người Việt Nam," Chị Quách Thị Phượng chia sẻ.

Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau Nguyễn Văn Sự cho biết hầu hết du khách đến với Khu du lịch Mũi Cà Mau đều tham gia trải nghiệm du lịch sinh thái cộng đồng. Hiện có 58 hộ kinh doanh du lịch sinh thái cộng đồng, khu làng nghề của Khu du lịch Mũi Cà Mau. Ban cũng quản lý chặt chẽ các điểm du lịch cộng đồng này trọng tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá, an toàn giao thông, không để tăng giá dịch vụ, sản phẩm du lịch.

Ông Nguyễn Văn Sự, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau, cho biết để đảm bảo an toàn cho khách tham quan ban phối hợp với đội Cảnh sát giao thông, Công an xã Đất Mũi, chính quyền địa phương điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, kiểm tra các cơ sở mua bán kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh tình trạng chèo kéo, tăng giá bất hợp lý,… làm ảnh hưởng đến uy tín của Khu du lịch khi khách đến tham quan. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các phương tiện tham gia đưa khách xuyên rừng, đảm bảo nơi ăn nghỉ trang trọng khi khách tham gia các dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, khách du lịch đến với Mũi Cà Mau tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, ước hơn nửa triệu lượt khách. Nguyên nhân là do thông xe tuyến Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, hạ tầng giao thông từ trung tâm tỉnh Cà Mau đến với xã Đất Mũi cũng được đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo việc lưu thông nhanh chóng, dễ dàng cho du khách đến tham quan. Mặt khác, các loại hình dịch vụ ở Khu du lịch Mũi Cà Mau cũng được nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách từ nơi khác đến.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi Cao Văn Phú cho biết, thời gian qua, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được Ủy ban Nhân dân xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch từng bước được quan tâm, nâng chất, hệ thống cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh ăn uống và các dịch vụ khác ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Doanh thu ước từ đầu năm đến nay đạt gần 700 tỷ đồng. Năm 2026, mục tiêu của xã Đất Mũi là phấn đấu thu hút khách tham quan, trải nghiệm du lịch 1,1 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng.

Khách du lịch chụp ảnh tại biểu tượng con cua tại Khu du lịch Mũi Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Để đạt mục tiêu trên, ông Cao Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi, cho biết xã sẽ tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch hiện có trên địa bàn, phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch, nhất là phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí trải nghiệm và ẩm thực, trong đó chú trọng thực hiện niêm yết giá, chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, khai thác tốt lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan môi trường nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng để tạo nên giá trị đặc sắc về văn hóa, con người Đất Mũi.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh luôn phát huy, quảng bá hình ảnh, con người, nét văn hóa đặc trưng của nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc đến với du khách trong và ngoài nước, từ đó góp phần thu hút đầu tư và khách du lịch. Đặc biệt, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, giới thiệu và kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hộ dân để hỗ trợ về chuyên môn, hướng dẫn thay đổi tư duy, cách làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó chuẩn bị các nguồn lực để đầu tư, đổi mới sản phẩm du lịch, nâng tầm chất lượng,… nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Định hướng phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới, lấy con người làm trung tâm, thiên nhiên làm điểm tựa và văn hóa làm nền tảng./.

