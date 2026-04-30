Hà Nội: Đa dạng trải nghiệm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là cơ hội để Hà Nội “kích hoạt” các không gian văn hóa-du lịch.

Với hệ thống điểm đến phong phú, ngành du lịch Thủ đô và các điểm đến đang cố gắng tổ chức, làm mới sản phẩm, tăng cường kết nối nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm thu hút đông đảo người dân và du khách. Dòng người xếp hàng nghiêm trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, minh chứng cho mạch nguồn tình cảm của nhân dân với vị lãnh tụ kính yêu không bao giờ cạn.

Lực lượng chức năng duy trì hoạt động phát nước uống, sữa, bánh mỳ miễn phí cho người dân vào Lăng viếng Bác, thể hiện hình ảnh Hà Nội thân thiện, hiếu khách và trân trọng với mỗi người đến với Thủ đô, đặc biệt trong các dịp lễ lớn.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài truyền thống khi tham quan và chụp ảnh tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mỳ phục vụ nhân dân trong các dịp lễ lớn: Kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế Lao động 1/5; Ngày sinh nhật Bác 19/5 và Quốc khánh 2/9.

Không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận hoạt động liên tục từ 7 giờ ngày 30/4 đến 24 giờ ngày 3/5 tạo điều kiện để nhân dân và du khách dạo chơi, trở thành một “sân khấu mở” với đủ loại hình từ âm nhạc đường phố, tương tác cộng đồng, trò chơi dân gian..., có sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại; giao lưu, kết nối giữa người dân địa phương và du khách.

Hà Nội không cố gắng trở nên ồn ào, mà giữ nhịp vừa phải, đủ để du khách cảm nhận chiều sâu văn hóa của mảnh đất nghìn năm văn hiến.Các di sản như Văn Miếu-Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long đang được khai thác theo hướng mới.

Không còn là những điểm “đi cho biết,” các không gian này dần trở thành nơi tổ chức triển lãm, trải nghiệm sáng tạo.

Cột cờ Hà Nội, biểu tượng lịch sử của Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Triển lãm “Âm vang ngày mới” tại Hoàng thành Thăng Long, hay triển lãm tranh “Trời, Non, Nước” của vua Hàm Nghi tại Văn Miếu, cho thấy một nỗ lực làm giàu nội dung di sản. Điều này quan trọng, bởi nếu chỉ dừng ở việc bảo tồn tĩnh, di sản rất dễ bị “đóng khung,” khó tiếp cận với thế hệ trẻ.

Các Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hay Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đang cho thấy sự chuyển mình rõ rệt.

Việc ứng dụng công nghệ, thiết kế không gian mở, tăng tính tương tác giúp các bảo tàng thoát khỏi hình ảnh khô cứng trước đây.

Đáng chú ý, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với chuỗi hoạt động “Điểm hẹn vùng cao,” đặc biệt là chợ phiên “Sắc màu Lai Châu,” không chỉ là tái hiện mà còn là một dạng “diễn giải văn hóa” có kiểm soát.

Với sự tham gia của hàng trăm đồng bào từ nhiều dân tộc, không gian này mang lại cảm giác chân thực, nhưng vẫn phù hợp với môi trường du lịch.

Nhu cầu giải trí-nghỉ dưỡng của người dân dịp này cũng tăng mạnh trong dịp lễ. Công viên nước Hồ Tây là một điểm đến hấp dẫn với chuỗi hoạt động mang chủ đề “Hải trình mùa Hè - Đại dương mênh mông.” Du khách có thể tận hưởng không gian trải nghiệm dưới nước mà không cần phải di chuyển xa. Đặc biệt, công viên mang đến cho giới trẻ những trải nghiệm sôi động với hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh...

Những điểm đến như Làng cổ Đường Lâm hay khu vực Ba Vì, Sóc Sơn đang dần khẳng định vai trò “vùng đệm” cho du lịch Thủ đô. Không còn chỉ là nơi tham quan đơn lẻ, các khu vực này cung cấp trải nghiệm khác biệt: không gian làng quê, hoạt động dã ngoại, nghỉ dưỡng sinh thái.

Trong bối cảnh nội đô ngày càng quá tải vào dịp lễ, việc phân tán dòng khách ra ngoại thành là hướng đi hợp lý.

Một điểm sáng khác là sự phục hồi và phát triển của các làng nghề như Làng gốm Bát Tràng hay Làng hương Quảng Phú Cầu. Không chỉ dừng ở sản xuất, các làng nghề đang chuyển sang mô hình “du lịch trải nghiệm,” cho phép du khách trực tiếp tham gia vào quá trình làm sản phẩm. Đây là cách giữ nghề hiệu quả, bởi khi giá trị văn hóa được chuyển hóa thành trải nghiệm, nó sẽ có sức sống lâu hơn.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Có thể nói, bức tranh du lịch Hà Nội dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cho thấy sự đa dạng rõ rệt. Từ không gian chính trị-lịch sử, văn hóa đô thị, đến sinh thái ngoại thành và trải nghiệm dân tộc, tất cả tạo thành một hệ sinh thái tương đối đầy đủ.

Vấn đề còn lại không nằm ở số lượng điểm đến, mà ở chất lượng kết nối và khả năng giữ chân du khách. Nếu làm tốt, Hà Nội không chỉ là điểm đến “đi qua,” mà có thể trở thành nơi du khách muốn quay lại. Và trong bối cảnh du lịch nội địa ngày càng cạnh tranh, điều này không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,09 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 12.650 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu của năm 2026, Hà Nội đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3,29 triệu lượt./.

Người dân Thủ đô chọn đến các điểm du lịch 'tại chỗ' trong dịp nghỉ lễ 30/4 Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều điểm đến nổi bật tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách từ sáng sớm.