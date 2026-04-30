Đắk Lắk: Làm mới sản phẩm, nâng cấp dịch vụ đón du khách dịp nghỉ lễ

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và sự đa dạng trong văn hóa truyền thống, Đắk Lắk - nơi hội tụ giữa cao nguyên và duyên hải, vừa có biển, vừa có rừng, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng của du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Các đơn vị lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất khâu chuẩn bị, từ làm mới sản phẩm đến đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm cho khách tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Tại Khu du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Ko Tam (phường Tân Lập), những ngày qua, nhân viên đơn vị tích cực chỉnh trang cảnh quan, bổ sung thêm vườn hoa và tiểu cảnh đặc sắc nhằm tạo điểm nhấn phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.

Trong dịp lễ này, khu du lịch còn đầu tư, trang bị các hoạt động phục vụ khách như: chèo thuyền thúng, câu cá giải trí, đạp vịt. Chị H’Xinh Êban, Trưởng phòng Hướng dẫn Khu du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Ko Tam cho biết, đến khu du lịch, du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc Êđê, được trải nghiệm pha chế càphê và thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương, giao lưu văn hóa, tham gia trò chơi dân gian, xem biểu diễn cồng chiêng miễn phí.

Bảo tàng Đắk Lắk bố trí không gian trưng bày chuyên đề theo văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên để phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Mặc dù áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng cao, song khu du lịch vẫn giữ nguyên giá dịch vụ nhằm mong muốn du khách có những trải nghiệm thoải mái, vui vẻ nhất trong dịp nghỉ lễ.

Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái cụm thác Dray Nur - Gia Long (xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) chú trọng đầu tư trang thiết bị, nâng cấp sản phẩm du lịch để du khách có thể trải nghiệm các hoạt động như: tắm sông, đạp xe, leo núi, chèo thuyền vượt thác, cắm trại.

Để kích cầu du lịch, trong dịp lễ này, tại đơn vị sẽ áp dụng các chương trình ưu đãi như: giảm 10% giá vé tham quan và dịch vụ lưu trú lều, giảm 15% tour chèo thuyền vượt thác và tour xe siêu địa hình, giảm 6 - 8% đối với dịch vụ ăn uống.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, các điểm đến cũng đang tích cực hoàn tất việc trang trí tiểu cảnh và vườn hoa, nâng cấp sản phẩm dịch vụ để thu hút du khách.

Ông Ngô Văn Định, Giám đốc điều hành Sông Ba farmstay cho biết, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, tại phường Tuy Hòa sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kích cầu du lịch “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng,” bay khinh khí cầu… dự đoán sẽ thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Do đó, đơn vị cũng đầu tư, nâng cấp các dịch vụ: tham quan, cắm trại, chụp hình, vườn rau công nghệ cao, ẩm thực biển và đồng quê để phục vụ, thu hút du khách. Đơn vị cũng triển khai chương trình ưu đãi giảm 30% đối với đoàn khách trên 100 người, ưu đãi 10% cho đơn hàng trên 1 triệu đồng (kèm voucher).

Đột phá bằng “du lịch số”

Song song với công tác trang trí điểm đến, nâng cấp dịch vụ, các đơn vị, điểm đến tại tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư, ứng dụng chuyển đổi số để phục vụ du khách tốt hơn. Không còn dừng lại ở mức độ quảng bá đơn thuần, chuyển đổi số đã len lỏi vào từng quy trình dịch vụ, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Các khâu check in, thanh toán, tham quan dần tích hợp công nghệ số, chuyển đổi số đang mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, thuận lợi.Tại khách sạn Elephants (phường Buôn Ma Thuột), hiện nay đơn vị đã ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú, bán phòng, đặt phòng và quản lý doanh thu.

Bảo tàng Đắk Lắk ứng dụng chuyển đổi số, trải nghiệm hiện vật bằng công nghệ 3D để phục vụ du khách. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bên cạnh đó, quy trình check-in và quản lý dịch vụ ăn sáng đã được số hóa hoàn toàn, thay thế phiếu giấy truyền thống. Điều này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn giúp du khách tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Ông Lê Văn Đức, Giám đốc Khách sạn Elephants cho biết, đơn vị trang bị hệ thống phòng ngủ, nhà hàng bằng những hình ảnh đặc trưng từ văn hóa các dân tộc Tây Nguyên như hoa văn thổ cẩm, hình tượng mặt trời, con voi, hoa càphê.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 này, du khách đến lưu trú còn được trải nghiệm các dịch vụ hồ bơi, spa, gym, chèo sup. Việc ứng dụng chuyển đổi số mang đến nhiều hữu ích cho đơn vị, hy vọng sẽ gia tăng sự hài lòng của du khách khi đến lưu trú. Tại bảo tàng Đắk Lắk, dịp lễ 30/4 - 1/5 này diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc với chủ đề “Hội tụ.”

Hiện nay, ngoài các không gian trưng bày truyền thống, không gian trưng bày theo chuyên đề, tại bảo tàng đã ứng dụng hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide), trải nghiệm hiện vật bằng công nghệ 3D và VR, tích hợp mã QR để hỗ trợ tra cứu thông tin trực tuyến.

Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động được triển khai trên ứng dụng di động “DakLak Museum,” tích hợp nhiều tiện ích như: xem hiện vật dưới dạng mô hình 3D, xoay 360 độ, tương tác đa chiều và tra cứu chi tiết nội dung thuyết minh.

Theo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, ứng dụng công nghệ số mang lại nhiều lợi ích cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, giúp du khách truy cập, tìm hiểu thông tin về di sản và tiếp cận văn hóa một cách linh hoạt, sinh động, hiệu quả hơn.

Với sự chuẩn bị bài bản và sự đầu tư công nghệ số. Bảo tàng Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến văn hóa hấp dẫn, lượng khách dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng gấp đôi so với dịp lễ năm 2025.

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua ghi nhận của Sở, các khu, điểm và đơn vị kinh doanh du lịch đã chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tốt cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng như mùa du lịch hè.

Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị niêm yết công khai giá và bán đúng giá được niêm yết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các điều kiện hỗ trợ du khách./.

