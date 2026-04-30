Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng

Khoảng 15 giờ ngày 30/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu sáng 29/4 tại Lâm Đồng.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí tàu cháy khoảng 200m về phía bờ biển.

Nạn nhân được xác định là Phạm Trung Kiên, trú tại thôn 13 Liên Hương (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) là thợ hàn sắt trên tàu bị cháy. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng 29/4, tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ 1 tàu chở dầu, cách bờ khoảng 500 mét. Sau tiếng nổ chiếc tàu trên bốc cháy dữ dội.

Hậu quả, 2 người trên tàu bị hất văng xuống biển, được ngư dân gần đó cứu vớt đưa vào bờ cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bị bỏng. Một người thợ hàn bị mất tích.

Công an xã Liên Hương phối hợp với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng… nhanh chóng khống chế đám cháy và tìm kiếm người bị nạn, hiện trên tàu còn khoảng 60 tấn dầu. Phương tiện bị hư hại phần mặt boong tàu và ca bin, phần vỏ tàu còn nguyên vẹn, chưa có hiện tượng tràn dầu.

Chiếc tàu bị cháy thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, mang số hiệu Bth-0135.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình sửa chữa phần hư hỏng trên mặt boong tàu, khi công nhân sử dụng máy cắt cầm tay để cắt mặt boong thì xảy ra vụ nổ, do trong hầm tàu còn chứa dầu DO./.

