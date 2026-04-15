Lâm Đồng: Cháy tàu cá trên biển Phú Hài, 21 thuyền viên thoát nạn

Một tàu cá đang neo đậu cách cảng Phú Hài khoảng 2km thì bất ngờ bốc cháy vào sáng 15/4. Các thuyền viên an toàn nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ việc.

Nguyễn Thanh
Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy, cứu người trên tàu cá BTh95768TS trên biển Phú Hài. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 15/4, trên vùng biển Phú Hài, phường Phú Thủy (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ cháy tàu cá, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 15/4, tàu cá mang số hiệu BTh 95768 TS có chiều dài 19,4 mét, công suất 750 CV, hành nghề vây rút chì do ông Nguyễn Văn Tư (trú tại phường Phú Thủy, Lâm Đồng) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, khi tàu đang neo đậu cách cảng cá Phú Hải khoảng 2km về hướng Tây Nam thì bất ngờ bị bốc cháy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động 3 xuồng nước phối hợp cùng Hải đội 2 tổ chức 2 phương tiện, 1 ca nô, 1 tàu, với 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi và đang thống kê thiệt hại.

Được biết, tàu cá BTh 95768 TS xuất bến đi biển vào ngày 12/4/2026 với 21 thuyền viên. Tàu về đến cảng cá Phú Hài lúc 5 giờ ngày 15/4 và neo đậu ngoài biển, chưa làm thủ tục nhập cảng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là bị rò rỉ bình gas dẫn tới cháy. Hiện, phương tiện đang được lai dắt vào cảng cá Phú Hài để sửa chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy tàu cá #Phú Hài #cháy tàu #biển Phú Hài #cứu hộ #nguyên nhân cháy #Lâm Đồng #thuyền viên Lâm Đồng
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục