Quảng Ngãi: Tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm tại khu vực biển Phước Thiện

Sáng 12/4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tàu cá khi đang neo đậu, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/4, người dân tại khu vực biển Phước Thiện, xã Vạn Tường phát hiện tàu cá mang số hiệu QNg 55376 TS đang neo đậu tại đây bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng người dân triển khai các phương án chữa cháy.

Do thời điểm xảy ra vụ việc có gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ di dời các tàu cá lân cận ra khỏi khu vực nguy hiểm để ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng 23 giờ 55 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Tàu cá QNg 55376 TS có chiều dài 14,98m, công suất 450CV, do ông Võ Thanh Phấn (trú thôn Phước Thiện 2, xã Vạn Tường) làm chủ. Con tàu này vừa cập bến và neo đậu tại vùng biển Phước Thiện từ lúc 15 giờ ngày 11/4.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản và trang thiết bị trên tàu.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê mức độ thiệt hại tài sản./.