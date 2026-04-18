Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang trọng chiều 18/4 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và đại diện Cơ quan đại diện cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại.

Sự kiện do Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán tổ chức, diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc của cộng đồng người Việt xa quê.

Nghi lễ dâng hương được tiến hành theo nghi thức truyền thống, với sự tham gia của Đại sứ và các đại biểu, kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một hoạt động văn hóa mang tính truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại lễ dâng hương Quốc tổ Hùng Vương. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Đại sứ cho rằng việc tổ chức lễ dâng hương tại Hàn Quốc có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các giá trị văn hóa dân tộc hòa nhập với đời sống sở tại, đồng thời góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và cộng đồng người Việt đã lần lượt dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Ngay sau nghi thức dâng hương, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và phẩm hạnh của người Việt trên thế giới, qua đó ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng. Hoạt động tri ân, vinh danh này góp phần khích lệ vai trò của cộng đồng trong công tác đối ngoại nhân dân.

Bà Kim Seon Mi, Trưởng Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Hàn Quốc, cho biết việc tổ chức lễ dâng hương không chỉ nhằm tưởng nhớ tổ tiên mà còn hướng tới xây dựng một không gian văn hóa-tâm linh cho cộng đồng người Việt ở sở tại, qua đó tăng cường sự kết nối và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Sự kiện khép lại với hoạt động chụp ảnh lưu niệm, để lại dấu ấn về một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới./.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trong không khí linh thiêng, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa và lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng.