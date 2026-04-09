"Phía sau cây cầu gãy”: Hành trình tìm lại cội nguồn của người Việt xa xứ

Ngày 8/4, tại thủ đô Berlin (Đức), Cinexia Productions - đơn vị sản xuất phim hợp tác giữa Đức và Việt Nam, đã tổ chức trang trọng lễ khai máy dự án điện ảnh “Phía sau cây cầu gãy” (Beyond the Broken Bridge).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tham dự buổi lễ có ông Vũ Sơn Tùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; ông Hans Joachim Radke, Đại sứ tổ chức liên chính phủ UnASDG; cùng các nghệ sỹ, đại diện cộng đồng người Việt và nhiều khách mời quốc tế.

“Phía sau cây cầu gãy” khắc họa cuộc sống của những người Việt xa xứ, nơi tồn tại những giằng xé giữa các thế hệ và sự giao thoa văn hóa trong hành trình mưu sinh.

Từ những khác biệt ấy, bộ phim đặt ra vấn đề về cách con người đối diện, chữa lành tổn thương để tìm lại cội nguồn và bản ngã. Thông qua đó, hai nhà sản xuất Angie Kiều Anh Đỗ và Aeron Le mong muốn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, sự thấu hiểu và kết nối đa văn hóa.

Ông Vũ Sơn Tùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Vũ Sơn Tùng đánh giá cao ý tưởng của đoàn làm phim. Là dự án hợp tác điện ảnh triển khai ngay sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đúng vào năm kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, bộ phim mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ song phương. “Phía sau cây cầu gãy” không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá các giá trị truyền thống, lan tỏa câu chuyện về tình yêu quê hương.

Theo Cinexia Productions, đây là lần đầu tiên một dự án phim của người Việt ở nước ngoài thực hiện lễ khai máy truyền thống Việt Nam trên đất châu Âu, thể hiện sự trân trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, nhà sản xuất Aaron Le chia sẻ ý tưởng thực hiện bộ phim được anh ấp ủ từ 2 năm trước sau một lần tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp. Từ mong muốn tạo ra một dự án có tính cộng đồng, anh đã tận dụng lợi thế mạng lưới người Việt rộng lớn tại Đức, cùng kinh nghiệm hơn 25 năm trong ngành điện ảnh để hiện thực hóa tác phẩm.

Tiếp lời đồng nghiệp, chị Angie Kiều Anh Đỗ nhấn mạnh bộ phim không chỉ dừng lại ở mục đích giải trí mà còn hướng tới xây dựng những “cây cầu” nhân văn, thúc đẩy sự kết nối với bạn bè quốc tế.

Với bối cảnh trải dài từ Đức về Việt Nam, bộ phim của hai đạo diễn Kristina Schippling và Zhong To là một hành trình điện ảnh gắn kết hai nền văn hóa. Thông qua những khung hình giàu cảm xúc, ê-kíp hy vọng sẽ mang đến cho công chúng châu Âu cái nhìn sâu sắc về vẻ đẹp thiên nhiên ba miền cũng như con người và văn hóa Việt Nam.

Bộ phim “Phía sau cây cầu gãy” dự kiến khởi chiếu vào tháng 5/2027./.

