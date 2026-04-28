Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 gắn kết cộng đồng người Việt tại Bulgaria

Ngày 26/4, tại thủ đô Sofia, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Hội người Việt Nam tại Bulgaria long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng và đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo lãnh đạo, đại diện các hội đoàn, bạn bè Bulgaria cùng bà con cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sự kiện được mở đầu bằng nghi thức dâng lễ trang trọng với sự tham gia của các đoàn đại diện như Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, Hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Hội Thanh niên-Sinh viên, Câu lạc bộ Bông Sen, Câu lạc bộ Văn hóa-Thể thao và Câu lạc bộ Golf người Việt...

Các đoàn đã thành kính dâng lễ vật lên các Vua Hùng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với tổ tiên, đồng thời thể hiện sự gắn kết bền chặt của cộng đồng người Việt tại Bulgaria luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng và sự kết nối xuyên suốt của ba dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc - từ dựng nước, giữ nước đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đại sứ khẳng định Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 được nhắc tới như một biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất dân tộc; trong khi Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tôn vinh giá trị của lao động sáng tạo - nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Bulgaria thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh TTXVN phát)

Đại sứ đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Bulgaria trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở Bulgaria là một bộ phận không tách rời của dân tộc, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Bulgaria, đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đại diện cộng đồng, ông Lê Minh Sơn, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgaria, bày tỏ xúc động khi bà con cùng hội tụ trong ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn.”

Ông nhấn mạnh, dù sống xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt tại Bulgaria luôn gắn bó với quê hương; đây là dịp để tri ân các Vua Hùng và củng cố tinh thần đoàn kết.

Đề cập đến Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ông nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là lời nhắc sâu sắc về giá trị của hòa bình và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Ông đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hội nhập, phát triển của cộng đồng người Việt tại Bulgaria; bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, và khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt, cũng như đóng góp tích cực cho quê hương và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bulgaria.

Sau phần lễ, các đại biểu đã thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước. Đặc biệt, dưới tiết trời nắng ấm, các em thiếu nhi hào hứng tham gia nhiều trò chơi dân gian vui tươi, góp phần làm cho không gian sự kiện thêm rộn ràng và giàu bản sắc.

Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria, đồng thời lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên nước bạn./.

