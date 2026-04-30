Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Posadas

Từ ngày 27-29/4, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina do Đại sứ Ngô Minh Nguyệt dẫn đầu đã có chuyến thăm và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Posadas, thủ phủ tỉnh Misiones ở miền Bắc Argentina, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Trong không khí thân tình, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã thông tin tới bà con về tình hình trong nước, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp của kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống tại sở tại, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về nước thăm thân, đầu tư, kinh doanh và đóng góp cho quê hương.

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ, khẳng định dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Bà kêu gọi cộng đồng tiếp tục duy trì tiếng Việt cho thế hệ trẻ, giữ gìn truyền thống gia đình và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Argentina.

Thay mặt cộng đồng, ông Tư Lễ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ trong các lĩnh vực thủ tục lãnh sự, dạy tiếng Việt cho con em và kết nối thông tin để mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh với quê hương.

Theo ông Tư Lễ, cộng đồng người Việt tại Posadas tuy không đông nhưng luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và hướng về Tổ quốc.

Hiện cộng đồng người Việt tại Argentina có khoảng 50 gia đình, sinh sống chủ yếu tại Buenos Aires và Posadas, trong đó Posadas là nơi tập trung đông nhất./.

