Cộng đồng người Việt Nam tại Đức tăng cường kết nối

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 29/4, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, dưới sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Mozambique nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, phát triển và hội nhập cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.



Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Huy Phương, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; hai Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức là ông Nguyễn Việt Đức và ông Hoàng Việt Dũng, cùng các ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội.



Ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Dẫn đầu đoàn Mozambique là bà Ana Rita Sithole, nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) và ông Elias Zimba, Đại sứ Mozambique tại Đức.



Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Đức đã trình bày khái quát về quá trình hình thành, phát triển cũng như những đặc điểm nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong nhiều thập kỷ qua.

Ông cho biết, cộng đồng người Việt tại Đức có lịch sử hình thành tương đối đặc thù, bắt nguồn từ nhiều làn sóng di cư khác nhau, trong đó có lực lượng lao động hợp tác trước đây tại Đông Đức, du học sinh, người kinh doanh và các gia đình đoàn tụ. Trải qua những biến động của lịch sử, đặc biệt là sau khi nước Đức thống nhất, cộng đồng đã từng bước ổn định, thích nghi và vươn lên mạnh mẽ.



Theo ông Nguyễn Việt Đức, điểm nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Đức chính là tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ông nhấn mạnh người Việt Nam dù ở bất cứ đâu cũng luôn đề cao giá trị gia đình, coi trọng giáo dục và không ngừng nỗ lực để hội nhập với xã hội sở tại, đồng thời vẫn hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



Ông Nguyễn Việt Đức cũng cho biết hiện cộng đồng người Việt tại Đức đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Nhiều doanh nghiệp do người Việt làm chủ đã phát triển ổn định, tạo việc làm cho cả người Việt và người bản địa.

Thế hệ trẻ người Việt tại Đức ngày càng khẳng định năng lực thông qua thành tích học tập xuất sắc, tỷ lệ đỗ đại học cao và tham gia tích cực vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, tài chính.



Đặc biệt, một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của cộng đồng chính là vai trò của các tổ chức hội đoàn. Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã và đang đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại cũng như với quê hương Việt Nam, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội nhập, bảo tồn văn hóa và tăng cường đoàn kết nội bộ.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, lớp học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, cũng như các chương trình thiện nguyện đã góp phần tạo nên một cộng đồng gắn bó, có bản sắc riêng nhưng vẫn hòa nhập sâu rộng vào xã hội Đức.



Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Việt Đức nhấn mạnh kinh nghiệm của cộng đồng người Việt tại Đức có thể là một tham khảo hữu ích cho các cộng đồng người nước ngoài khác, trong đó có Mozambique, trong việc phát triển và hội nhập hiệu quả.



Những chia sẻ chi tiết, mang tính thực tiễn cao của phía Việt Nam đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ đoàn Mozambique. Bà Ana Rita Sithole bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà cộng đồng người Việt tại Đức đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique, hai quốc gia từng có nhiều gắn bó trong lịch sử.



Bà cho biết Mozambique đang ngày càng quan tâm tới việc hỗ trợ cộng đồng người Mozambique ở nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Bà nói: “Những kinh nghiệm quý báu của cộng đồng người Việt Nam tại Đức sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để chúng tôi nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của cộng đồng Mozambique.”



Hai bên cũng trao đổi cởi mở về các hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường giao lưu giữa các hội đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa chung, cũng như thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp của hai cộng đồng.

Các đại biểu đều nhất trí rằng việc tăng cường kết nối cộng đồng không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho từng nhóm cư dân, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.



Kết thúc buổi làm việc, đoàn cán bộ Mozambique đã tham quan Trung tâm thương mại Đồng Xuân, nơi được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của sự hội nhập thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Qua chuyến tham quan, đoàn đã có cái nhìn trực quan hơn về đời sống kinh tế, hoạt động kinh doanh cũng như sự gắn kết cộng đồng của người Việt tại đây./.

