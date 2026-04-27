Đức chi tiêu quốc phòng lớn thứ tư thế giới, đạt 114 tỷ USD

Chi tiêu quân sự của Đức tăng 24% trong năm ngoái, đạt 97 tỷ euro (khoảng 114 tỷ USD).

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy mức tăng trên đã đưa Đức trở thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Như vậy, Đức đã có 3 năm liên tiếp tăng mạnh chi quốc phòng ở mức hai chữ số và đến năm ngoái đã chi 2,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, vượt ngưỡng 2% theo quy định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện nước này đặt mục tiêu sẽ nâng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2029.

Trong khi đó, Văn phòng Liên bang về Gia đình và Chức năng Xã hội Dân sự công bố số liệu cho thấy trong quý đầu năm nay tại Đức có 2.656 người nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự. Con số này tăng lên đáng kể nếu như so với con số chỉ có 2.998 đơn xin miễn trong năm 2024 và 3.867 đơn trong năm 2025, theo số liệu của Chính phủ Đức.

Cơ quan trên cho rằng nếu xu hướng xin miễn nghĩa vụ quân sự tiếp tục tăng lên, trong năm nay có thể Đức sẽ chứng kiến số đơn kỷ lục kể từ khi đình chỉ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc năm 2011.

Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh an ninh căng thẳng và luật nghĩa vụ quân sự mới được ban hành.

Theo luật cải cách có hiệu lực từ tháng 1 vừa qua, Đức tiến hành sàng lọc bắt buộc đối với nam thanh niên sinh từ năm 2008 trở về trước nhằm thúc đẩy tuyển quân tự nguyện và Quốc hội nước này có thể kích hoạt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu không đạt được mục tiêu tuyển quân.

Ông Markus Söder, Thủ hiến bang Bavaria (Bayern) và là Chủ tịch đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) trong liên minh cầm quyền, cũng cho rằng Đức cần tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc./.

