Nga kỳ vọng tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine

Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, ngày 27/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov bày tỏ kỳ vọng rằng, theo thời gian, các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ được tăng cường.



Theo ông Peskov, Mỹ không bị xao nhãng khỏi tiến trình hòa bình Ukraine mà vẫn tham gia tiến trình này. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ đang tiến hành cuộc chiến nhằm vào Iran.

Do đó, giải quyết tình hình với Iran là ưu tiên hàng đầu hiện nay của Washington và đó cũng là lý do tại sao tiến trình hòa bình Ukraine đang bị tạm dừng.



Ngoài ra, ông Peskov cũng nhấn mạnh Moskva tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự và Lực lượng vũ trang Nga đang tiến công “dọc theo toàn bộ chiến tuyến,”

Điều này được các chuyên gia quốc tế và cả quân đội của chính quyền Kiev xác nhận./.

