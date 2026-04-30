Siêu dự án lưu trữ điện tại Đức chuẩn bị hòa lưới

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của nguồn điện từ năng lượng tái tạo, Đức đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn tại Förderstedt (bang Sachsen-Anhalt). Dự án này được kỳ vọng là bước tiến đột phá trong lộ trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Dự án xây dựng tổ hợp lưu trữ năng lượng khổng lồ tại Förderstedt đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Đại diện Công ty Eco Stor cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực cho giai đoạn lắp đặt then chốt. Theo kế hoạch, khoảng 300 mô-đun pin và thiết bị kỹ thuật sẽ được vận chuyển đến công trường và hoàn tất lắp đặt từ nay đến cuối tháng 6.

Với công suất thiết kế lên tới 300 MW và dung lượng lưu trữ trên 700 MWh, sau khi hoàn thiện, đây sẽ là hệ thống pin lưu trữ lớn nhất tại Đức. Về hiệu suất thực tế, tổ hợp này có khả năng cung cấp điện cho khoảng 500.000 hộ gia đình trong vòng hai giờ liên tục. So với cơ sở lưu trữ lớn nhất hiện nay của Đức tại Bollingstedt (bang Schleswig-Holstein), dự án mới tại Förderstedt có quy mô công suất lớn gấp ba lần.

Vai trò trọng yếu của các hệ thống pin lưu trữ là tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Khác với các nhà máy điện truyền thống vốn có độ trễ lớn trong vận hành, hệ thống lưu trữ mới có khả năng phản ứng tức thì, giúp bù đắp các biến động trên lưới điện quốc gia chỉ trong vài giây.

Ông Georg Gallmetzer, Giám đốc điều hành Eco Stor, nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu hóa thạch, dự án này là minh chứng rõ nét cho lộ trình chuyển đổi, giúp dần thay thế các hệ thống năng lượng truyền thống dựa trên công nghệ đốt nhiên liệu vốn đã lạc hậu.

Tổ hợp lưu trữ được thiết kế chia thành ba khối vận hành độc lập. Cấu trúc này cho phép các phần của dự án có thể hòa lưới sớm hơn nhằm sớm hỗ trợ ổn định hệ thống điện quốc gia. Theo lộ trình, những cấu phần đầu tiên dự kiến sẽ đi vào vận hành từ nửa cuối năm 2026.

Tại bang Bavaria ở miền Nam nước Đức, một dự án lưu trữ năng lượng khác với công suất lên tới 400 MW cũng đang được triển khai xây dựng trên khuôn viên nhà máy điện hạt nhân cũ Gundremmingen, dự kiến hòa lưới vào năm 2027. Việc liên tục xuất hiện các siêu dự án lưu trữ cho thấy quyết tâm của Đức trong việc thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững./.

