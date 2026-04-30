Hàn Quốc cử đặc phái viên tới Trung Đông ứng phó gián đoạn nguồn cung

Hàn Quốc cử đặc phái viên công du Kuwait, Iraq và Bahrain nhằm tăng hợp tác nhiều lĩnh vực trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây biến động thị trường toàn cầu.

Giá xăng dầu tại Hàn Quốc ngày 22/3. (Nguồn: Yonhap)
Theo Yonhap, Hàn Quốc sẽ cử một đặc phái viên tới Kuwait, Iraq và Bahrain nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia Trung Đông trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến đang diễn ra tại khu vực.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/4, ông Moon Byung-jun - cựu Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Saudi Arabia - sẽ thăm 3 quốc gia Trung Đông trên với tư cách đặc phái viên của Ngoại trưởng Cho Hyun từ ngày 4-9/5.

Trong chuyến thăm, ông Moon Byung-jun dự kiến gặp gỡ các quan chức cấp cao tại mỗi nước, trao đổi quan điểm về những diễn biến gần đây trong khu vực và thảo luận hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Việc cử đặc phái viên nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia Trung Đông chủ chốt trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại khu vực và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp diễn, đồng thời tìm kiếm các biện pháp mở rộng quan hệ song phương khi tình hình ổn định."

Xung đột tại Trung Đông, bùng phát từ cuối tháng Hai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đã leo thang thành một cuộc chiến quy mô rộng hơn, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây biến động trên các thị trường tài chính./.

