Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng, bãi nhiệm một quan chức cấp cao

Ngày 30/4, Tân Hoa xã đưa tin ông Dịch Hội Mãn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách tất cả chức vụ do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Trong thông báo chung đề ngày 30/4, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc nêu rõ quyết định trên được đưa ra sau quá trình điều tra.

Theo kết luận điều tra, ông Dịch Hội Mãn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không thực hiện đầy đủ các quyết sách lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến thị trường vốn, đồng thời tham gia các hoạt động mê tín dị đoan.

Ngoài ra, cuộc điều tra cho thấy ông Dịch Hội Mãn đã vi phạm các quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc về đạo đức, lối sống khi nhận tiền và quà; tham gia các hoạt động ăn uống, du lịch, ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ; đồng thời lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận hối lộ với số tiền lớn.

Các cơ quan chức năng xác định vi phạm của ông Dịch Hội Mãn ở mức nghiêm trọng, quyết định khai trừ khỏi Đảng, cách tất cả chức vụ, tịch thu tài sản bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý.

Trước đó, ông Dịch Hội Mãn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thuộc Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV và là người đứng đầu Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc./.

