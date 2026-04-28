Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5./.