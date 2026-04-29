Tòa án cấp cao Hàn Quốc nâng án tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo hãng tin Yonhap, ngày 29/4, Tòa án Cấp cao Seoul đã tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ 5 năm lên 7 năm tù giam, với các tội danh cản trở công lý và các vi phạm khác sau khi ông tìm mọi cách để ban bố thiết quân luật vào cuối năm 2024.

Trong phiên xét xử công khai được truyền hình trực tiếp, Hội đồng xét xử nhận định cựu Tổng thống Yoon đã có hành vi ngăn cản các điều tra viên thực hiện lệnh tạm giam ông vào tháng 1/2025.

Đồng thời, tòa giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới về việc ông Yoon đã ra lệnh xóa bỏ hồ sơ điện thoại bảo mật, cũng như tạo lập và tiêu hủy các văn bản tuyên bố sai sự thật sau khi sắc lệnh thiết quân luật bị bãi bỏ.

Đáng chú ý, Tòa án Cấp cao Seoul còn đảo ngược một số phán quyết có lợi cho ông Yoon trước đó. Cụ thể, tòa xác định cựu Tổng thống đã vi phạm quyền lợi của các thành viên nội các khi chỉ triệu tập một nhóm chọn lọc để thông qua kế hoạch thiết quân luật, thay vì phải thảo luận cùng toàn bộ các thành viên theo quy định.

Tòa cũng kết tội ông đã lạm dụng quyền hạn khi chỉ đạo phát tán các thông cáo báo chí sai lệch để bào chữa cho hành vi của mình. Đây là nội dung tòa cấp dưới từng tuyên trắng án cho cựu Tổng thống Yoon.

Cả ông Yoon và bên công tố đều kháng cáo phán quyết mới nhất và cho rằng lệnh bắt giữ được đưa ra dựa trên “cuộc điều tra bất hợp pháp”. Trong khi đó, các công tố viên đặc biệt đề xuất mức án lên tới 10 năm đối với ông Yoon do đã có các hành vi phạm tội “đặc biệt nghiêm trọng.”

Các luật sư của ông Yoon tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Hiện tại, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang phải đối mặt với 8 phiên tòa khác nhau.

Ngoài các tội danh cản trở công lý, ông còn bị cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi dậy thông qua tuyên bố thiết quân luật đêm 3/12/2024 (đã bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân vào tháng 2 vừa qua), cùng các nghi vấn tham nhũng liên quan đến gia đình và trách nhiệm trong vụ tử vong của một binh sĩ thủy quân lục chiến năm 2023./.

