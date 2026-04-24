Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đối mặt mức án 30 năm tù

Nhóm công tố đặc biệt tại Hàn Quốc ngày 24/4 đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan cáo buộc ra lệnh điều máy bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 2024.

Nhóm điều tra, do công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk đứng đầu, cho rằng việc triển khai thiết bị bay vào tháng 10/2024 nhằm kích động phản ứng từ Triều Tiên, qua đó tạo cớ phục vụ kế hoạch thiết quân luật không thành công của ông Yoon Suk Yeol hai tháng sau đó.

Theo cáo buộc, hành động này đã làm gia tăng căng thẳng liên Triều và gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Các công tố viên nhận định vụ việc còn dẫn tới nguy cơ rò rỉ bí mật quân sự sau khi một thiết bị bay bị rơi trên lãnh thổ Triều Tiên.

Ông Yoon Suk Yeol đang bị tạm giam và đối mặt với nhiều phiên tòa hình sự liên quan đến việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Trước đó, vào tháng 2, một tòa án cấp quận đã tuyên án tù chung thân đối với ông về tội danh lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua việc ban bố thiết quân luật.

Phiên tòa ngày 24/4 được tiến hành kín do liên quan đến các vấn đề an ninh. Trong phiên này, các công tố viên cũng đề nghị mức án 25 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun.

Trước đó, cơ quan công tố cũng đã đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu lãnh đạo Cơ quan phản gián quốc phòng Yeo In Hyung và 5 năm tù đối với cựu chỉ huy đơn vị vận hành thiết bị bay Kim Yong Dae vì vai trò liên quan./.

