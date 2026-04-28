Bangladesh khởi động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Ngày 28/4, Bangladesh bắt đầu nạp nhiên liệu urani vào nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này, một bước quan trọng hướng tới việc đưa nhà máy công suất 2.400 megawatt này đi vào hoạt động để giảm bớt áp lực lên lưới điện đang quá tải.

Quan chức nhà máy cho biết việc nạp nhiên liệu đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn vận hành thực tế Nhà máy điện hạt nhân Rooppur.

Sau khi việc nạp nhiên liệu hoàn tất, một phản ứng dây chuyền phân hạch hạt nhân trong lõi lò phản ứng sẽ được khởi động. Quá trình này đòi hỏi một quy trình thử nghiệm chậm ở mỗi giai đoạn.

Trong một phát biểu hồi đầu tháng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Bangladesh Fakir Mahbub Anam bày tỏ hy vọng nhà máy trị giá 11 tỷ USD này sẽ cung cấp khoảng 300 megawatt điện vào tháng 8.

Dự kiến, nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2017 này sẽ sản xuất toàn phần vào cuối năm 2027, và có thể đáp ứng tới 10% nhu cầu điện năng của quốc gia Nam Á với 170 triệu dân.

Lưới điện ở Bangladesh luôn trong tình trạng quá tải mỗi năm vào mùa hè, khi người dân sử dụng tối đa máy điều hòa không khí.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên trầm trọng hơn do xung đột ở Trung Đông, khi mà Bangladesh nhập khẩu tới 95% lượng dầu khí tiêu thụ, và phần lớn đều từ khu vực này./.

Châu Phi đẩy mạnh kế hoạch điện hạt nhân đảm bảo an ninh năng lượng Đối với những quốc gia có nhà máy điện hạt nhân, việc tăng công suất phát điện đang được ưu tiên, trong khi đó, các nước chưa sở hữu công nghệ này đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lò phản ứng.