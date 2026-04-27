Ngành kim loại Trung Quốc thu lợi nhuận cao nhất trong một thập kỷ

Ngành kim loại Trung Quốc khởi đầu năm 2026 với mức lợi nhuận cao nhất trong ít nhất một thập kỷ, nhờ giá nhôm và đồng tăng mạnh, qua đó tạo cú hích lớn cho toàn ngành.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng lợi nhuận của lĩnh vực luyện và gia công kim loại màu trong quý 1/2026 đã tăng hơn gấp đôi, đạt 142 tỷ nhân dân tệ (khoảng 21 tỷ USD) - mức cao nhất kể từ năm 2016.

Giá kim loại tăng vọt ngay từ đầu năm, trong đó đồng và vàng lập kỷ lục, còn nhôm lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, xung đột tại Iran đã đẩy giá axit sulfuric tăng mạnh từ tháng 3 – mang lại nguồn thu đáng kể cho các nhà luyện đồng Trung Quốc, vốn bán hóa chất này như một sản phẩm phụ.

Sự gia tăng mạnh mẽ về lợi nhuận ngành kim loại phản ánh xu hướng hồi phục kinh tế trên diện rộng của Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng thu nhập của tất cả các doanh nghiệp công nghiệp đều được đẩy nhanh trong quý đầu năm.

Trước đó, tình trạng cạnh tranh gay gắt và dư thừa công suất đã khiến lợi nhuận của hầu hết các ngành sản xuất bị kìm hãm trong suốt bốn năm qua.

Diễn biến thị trường thuận lợi đã giúp nhiều tập đoàn kim loại lớn của Trung Quốc ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Tập đoàn nhôm Chalco đạt lợi nhuận ròng quý I cao nhất trong ít nhất một thập kỷ, trong khi tập đoàn khai khoáng Zijin lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận ròng vượt 20 tỷ nhân dân tệ.

Các nhà luyện đồng lớn như Jiangxi Copper được hưởng lợi từ đà tăng chưa từng có của giá axit sulfuric, bù đắp cho mức phí xử lý quặng thấp kéo dài.

Theo chuyên gia Yang Changhua thuộc công ty nghiên cứu Beijing Antaike Information Co., với mỗi tấn đồng sản xuất, các doanh nghiệp có thể thu về hơn 5.000 nhân dân tệ từ axit sulfuric.

Điều này góp phần thúc đẩy sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong tháng 3.

Tuy nhiên, quyết định của Trung Quốc về việc hạn chế xuất khẩu axit sulfuric có thể làm giảm bớt đà tăng lợi nhuận trong thời gian tới.

Bên cạnh triển vọng tích cực, thị trường kim loại Trung Quốc cũng đối mặt với một số yếu tố bất ổn. Chiến dịch siết chặt quản lý thuế của Trung Quốc đang gây áp lực lên các doanh nghiệp kinh doanh kim loại, khi hạn ngạch hóa đơn bị cắt giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch.

Ngoài ra, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân lớn của Trung Quốc do liên quan đến Iran, động thái có thể làm gia tăng căng thẳng kinh tế giữa hai nước.

Ở chiều tích cực, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc được dự báo tăng mạnh, thậm chí có thể vượt tốc độ tăng xuất khẩu lần đầu tiên kể từ năm 2021, qua đó hỗ trợ thị trường hàng hóa trong thời gian tới./.

