Kim loại đồng loạt giảm giá, càphê tăng 4 phiên liên tiếp

Thị trường kim loại thế giới khi cả 10 mặt hàng đồng loạt giảm giá, trong đó bạc dẫn đầu đà lao dốc với mức giảm hơn 8%.

Trái ngược, thị trường càphê tiếp tục khởi sắc khi giá nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp do dấu hiệu thắt chặt nguồn cung ngắn hạn tại Brazil.

Đóng cửa, chỉ số MXV-Index quay đầu suy yếu 0,75% xuống 2.798 điểm.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ phủ kín thị trường kim loại thế giới trong phiên ngày 19/3 khi toàn bộ 10 mặt hàng đồng loạt giảm giá.

Đáng chú ý, bạc COMEX không chỉ ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp mà còn là mặt hàng giảm mạnh nhất trong nhóm kim loại quý trong bối cảnh lo ngại gia tăng về triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

So với vàng, quy mô thị trường nhỏ hơn khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động của dòng tiền, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường vĩ mô biến động mạnh.

Kết thúc phiên, giá bạc COMEX giảm thêm 8,2%, xuống còn 71,22 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang ngày càng tác động rõ nét tới định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng làm gia tăng nguy cơ lạm phát.

Trong bối cảnh đó, lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngân hàng Trung ương lớn.

Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào tháng 4. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể tăng lên 3,5% trong hai quý tới, từ mức 3% trong tháng 1.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng duy trì lãi suất hiện tại và nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng trong ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể lùi thời điểm bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sang năm 2027, trái ngược với kỳ vọng ban đầu về việc hạ lãi suất từ giữa năm nay.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống.

Lo ngại về mặt bằng lãi suất cao kéo dài, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã lấn át vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Dòng tiền đầu cơ vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), tính đến ngày 10/3, vị thế mua ròng của nhóm quỹ Managed Money trên thị trường bạc COMEX đã giảm khoảng 35% so với đầu năm 2026, xuống còn 10.289 hợp đồng.

Đáng chú ý, sự cải thiện gần đây chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán (giảm 2.099 hợp đồng), trong khi vị thế mua chỉ tăng 424 hợp đồng cho thấy niềm tin vào xu hướng tăng vẫn chưa thực sự được củng cố.



Tại thị trường trong nước, sáng 20/3, giá bạc Việt Nam cũng đồng loạt lao dốc. Tại Hà Nội và Thành phố HCM, giá bạc nguyên liệu 999 giảm mạnh hơn 10% so với phiên trước đó, xuống còn 2,267 - 2,303 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). C

ác thương hiệu lớn cũng điều chỉnh giảm giá bạc miếng đầu tư 999, niêm yết trong khoảng 2,623 - 2,928 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, thị trường càphê ghi nhận đà tăng đáng kể ở cả hai mặt hàng chủ chốt. Cụ thể, giá Arabica giao tháng 5 đóng cửa tăng 2,73% lên mức 6.663 USD/tấn, trong khi Robusta tăng 2,51%, chốt phiên tại 3.669 USD/tấn - nối dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng đến từ báo cáo của Cooxupé - Hợp tác xã càphê lớn nhất Brazil khi tổ chức này dự báo lượng xuất khẩu năm 2026 sẽ sụt giảm 10%, xuống còn khoảng 4,4 triệu bao so với mức 4,9 triệu bao của năm 2025.

Sự thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn là hệ quả trực tiếp từ sản lượng thu hoạch thấp của năm 2025, qua đó gây áp lực lên lượng hàng xuất khẩu trong nửa đầu năm 2026, dù triển vọng niên vụ mới vẫn đang đi đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, việc giá càphê ở vùng thấp kết hợp với đồng Real Brazil mạnh lên đang làm suy giảm đáng kể động lực bán hàng, khi nông dân có xu hướng găm giữ sản phẩm để chờ mức giá cao hơn.

Lo ngại về nguồn cung được củng cố khi nhìn vào số liệu xuất khẩu: trong 8 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026), xuất khẩu Arabica của Brazil giảm 16,74%, xuống còn 20,73 triệu bao. Xuất khẩu Robusta Conilon cũng giảm mạnh 48,22%, chỉ đạt 2,92 triệu bao.



Tuy nhiên, thị trường càphê vẫn chịu áp lực điều chỉnh nhất định từ nguồn cung dồi dào tại Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026), xuất khẩu càphê của Việt Nam tăng 25,79% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 678.000 tấn.

Về yếu tố thời tiết, tại Brazil, Somar Meteorologia cho biết khu vực Minas Gerais - vùng trồng Arabica lớn nhất nước này đã ghi nhận lượng mưa 57,7 mm trong tuần qua, tương đương 139% mức trung bình lịch sử.

Trong khi đó, tại Việt Nam, điều kiện thời tiết đang duy trì trạng thái ấm và khô; mùa mưa dự kiến bắt đầu từ tháng tới và kéo dài đến tháng 10, trùng với giai đoạn khởi đầu thu hoạch niên vụ 2026-2027./.



