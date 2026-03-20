Máy bay điện đầu tiên tại châu Âu cất cánh từ Vương quốc Anh

Trước sức ép ngày càng lớn về giảm phát thải và chi phí nhiên liệu leo thang, ngành hàng không toàn cầu buộc phải tìm kiếm những lối đi mới.

Từ các chặng bay ngắn tại Scotland (Vương quốc Anh), một phép thử mang tính biểu tượng đang được triển khai, khi máy bay chạy điện đang tiến gần hơn tới khai thác thực tế.

Theo phóng viên TTXVN tại London, chuyến bay chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại châu Âu dự kiến sẽ cất cánh từ Vương quốc Anh trong ngày 20/3, do hãng hàng không Loganair vận hành.

Chiếc máy bay chạy pin - mẫu Alia CX300 do Mỹ chế tạo - sẽ rời sân bay Glasgow trong ngày 20/3, đưa Loganair trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Âu khai thác máy bay điện trong mạng lưới của mình.

Theo kế hoạch, chiếc Alia CX300 sẽ bay khắp Scotland, vận chuyển bưu kiện cho Royal Mail. Đây là kết quả của nhiều năm Loganair - hãng hàng không khu vực lớn nhất nước Anh - theo đuổi mục tiêu phát triển dòng máy bay điện phù hợp với các tuyến bay ngắn đặc thù.

Ông Luke Farajallah, Giám đốc điều hành Loganair, cho biết các chuyến bay thử nghiệm sẽ vươn tới Orkney và quần đảo Outer Hebrides, nhằm chứng minh máy bay điện có thể trở thành phương án thay thế khả thi cho đội bay phản lực và cánh quạt hiện nay của hãng.

“Đây là một dấu mốc của ngành hàng không châu Âu. Chiếc máy bay này sẽ bay trong mạng lưới của chúng tôi với nhận diện thương hiệu riêng,” ông Farajallah cho biết.

Ông cho biết thêm đây là dòng máy bay cỡ nhỏ, thiết kế truyền thống và có khả năng sớm được đưa vào khai thác.

Mẫu CX300 do Beta Technologies phát triển có tầm bay 200-300 dặm, thời gian sạc pin khoảng một giờ và có thể chở tối đa khoảng nửa tấn hàng trong các chuyến bay thử nghiệm.

Những đặc tính này khiến máy bay CX300 đặc biệt phù hợp với vận chuyển thư tín, bưu kiện, thiết bị y tế, cũng như các hành trình chở khách ngắn.

Theo ông Farajallah, công nghệ pin cũng dễ được hành khách đón nhận hơn so với hydro - một hướng Loganair vẫn đang song song nghiên cứu.

Loganair cho biết sẽ mời thầu từ Beta cùng các đối tác khác như Heart Aviation và ZeroAvia trước khi quyết định đặt mua máy bay.

Thành lập từ năm 1962, Loganair đã phải xin phép đặc biệt từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh để thực hiện các chuyến bay thử nghiệm với CX300.

Loganair cũng đang tìm cách định hình hướng đi mới nhằm tránh chi phí cao của nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giải pháp hiện chiếm ưu thế trong chiến lược giảm phát thải nhưng có giá cao gấp 4-5 lần nhiên liệu truyền thống.

Theo cảnh báo của ông Farajallah, quy định của Anh yêu cầu pha trộn 10% SAF vào năm 2030 có thể đẩy chi phí lên mức rủi ro đối với các hãng bay khu vực./.

